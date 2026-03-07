Accident cu un mort și trei răniți la Pitești. Șoferul care l-a provocat a fugit, fiind prins ulterior sub influența băuturilor alcoolice

Şoferul care a provocat sâmbătă, la Piteşti, un accident soldat cu un mort şi trei răniţi, a fugit imediat după incident, fiind prins ulterior, anunţă Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş citat de Agerpres.

"În urma impactului dintre două autoturisme, din nefericire un bărbat ar fi fost declarat decedat de către echipajele medicale. Alte trei victime au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale de specialitate. Totodată se pare ca şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit de la locul faptei fiind depistat în scurt timp de poliţişti, la acest moment fiind în custodia acestora, în vederea luării măsurilor legale", se precizează într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat că şoferul depistat de poliţişti ar fi avut o alcoolemiei de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

O persoană a murit şi trei au fost rănite, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs în municipiul Piteşti, a informat anterior Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

"Echipajele operative au identificat patru victime, dintre care două încarcerate. Din nefericire, pentru una dintre persoanele încarcerate nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

La faţa locului au intervenit două echipaje de pompieri, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD - unul de prim ajutor şi unul de terapie intensivă mobilă - precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.