€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Rute alternative pentru românii care se întorc acasă de Crăciun. Coloană de 11 kilometri pe sensul Nădlac - București
Data actualizării: 18:11 21 Dec 2025 | Data publicării: 18:09 21 Dec 2025

Rute alternative pentru românii care se întorc acasă de Crăciun. Coloană de 11 kilometri pe sensul Nădlac - București
Autor: Alexandra Firescu

masina oglinda masina faruri tir foto unsplash Foto ilustrativ Unsplash
 

Românii se întorc în număr mare, astăzi, acasă. Se circulă cu dificultate pe sensul Nădlac- București, pe A1. Autoritățile recomandă rute alternative.

Coloană de 11 kilometri de mașini, pe A1. Românii revin acasă de sărbători

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, din cauza numărului crescut de autovehicule care intră în ţară pe sensul de mers Nădlac - Bucureşti. Coloana de vehicule formată are o lungime de aproximativ 11 kilometri, arată, duminică, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Această situaţie este determinată de faptul că DN 68A nu poate prelua fluxul mare de autovehicule care coboară de pe autostradă.

Rute ocolitoare

Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea traficului, Poliţia recomandă conducătorilor auto utilizarea următoarelor rute ocolitoare: Autostrada A1, kilometrul 536 - Centura ocolitoare a municipiului Arad, cu legătură directă pe DN7 (E68); Autostrada A6 Lugoj - DN6 (E70); Autostrada A1, kilometrul 443 - ieşire Traian Vuia, cu legătură către DN6 şi DN68A; Autostrada A1, kilometrul 443 - ieşire Traian Vuia spre Făget, cu legătură către DN7 (E68).

Totodată, li se recomandă şoferilor să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi regulile de circulaţie, şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coloana masini
nadlac
rute ocolitoare
aglomeratie
diaspora
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 24 minute
Accize mai mari din 2026: Cum a evoluat consumul de alcool în România
Publicat acum 27 minute
Rute alternative pentru românii care se întorc acasă de Crăciun. Coloană de 11 kilometri pe sensul Nădlac - București
Publicat acum 59 minute
Accident grav pe DN 66, în Hunedoara. Un a murit, altul e în stare gravă
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile de Crăciun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat acum 21 ore si 52 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close