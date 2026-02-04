Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a avut deja întâlniri importante. A discutat deja cu premierul Benjamin Netanyahu. Detalii ne-a dat omul din spatele acestei vizite, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits.

„Delegația a fost primită foarte cordial, cu fanfară, cu imnurile și cu tot ce presupune un cadru oficial. A fost foarte frumos. Desigur, eu am făcut parte din delegația israeliană, din partea comisiei israeliene. Am stat la masă cu domnul Grindeanu și cu câțiva membri ai Parlamentului României, precum și cu domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete. Fiecare dintre membrii Parlamentului României și-a exprimat anumite opinii despre relațiile dintre Israel și România. Atmosfera a fost foarte caldă, foarte bună și prietenească. De aici, ne-am dus cu toții la o întâlnire cu domnul prim-ministru Netanyahu. Eu am organizat această întâlnire care pentru mine a fost foarte importantă. Deși domnul Netanyahu era extrem de ocupat, având pe agenda sa delegații din America și subiecte sensibile legate de Iran, întâlnirea a fost formidabilă”, a zis Herman Berkovits, medic și prieten al lui Benjamin Netanyahu, pentru DC News.

Cel mai bun ambasador al României în Israel



„Domnul Netanyahu m-a „prezentat”, că eu sunt, poate, cel mai bun ambasador al României în Israel. Atunci când eu vorbesc despre România, ei vorbesc întotdeauna despre România. Discuția a fost caldă și sinceră, legată de istorie, de legăturile dintre Israel și România și de importanța acestor relații. La întâlnire au participat delegația română și delegația israeliană. În continuare, sunt vizite la Yad Vashem, la biserică, întâlniri cu președintele țării și, de asemenea, întâlniri împreună cu domnul ministru Rogobete. În următoarele zile vor avea loc întâlniri extrem de importante. Am ajutat la organizarea unor întâlniri la câteva spitale importante din Israel, cu asociații de asigurări și cu ministrul Sănătății din Israel. Este un program intens, foarte bogat și foarte cald”, a zis Herman Berkovits.

Israelul, numărul 1 mondial în medicină

Herman Berkovits, care este un simbol al excelenței medicale și umanității, un profesionist dedicat, ne-a vorbit despre „bagajul” cu care poate pleca Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, după vizita din Israel.



„Israelul este foarte important datorită tehnologiei medicale, fiind una dintre cele mai dezvoltate țări în acest domeniu, dar și în tehnologia cibernetică și în sistemele de asigurări sociale. De la gestionarea pandemiei de COVID, unde totul a fost digitalizat, până la dezvoltarea rapidă a vaccinurilor, sunt multe lucruri de învățat și Alexandru Rogobete apreciază acest lucru. Totul a fost organizat, clar și digitalizat.



Eu colaborez cu un spital foarte mare, unul dintre cele mai bune din lume, dotat cu tehnologie de ultimă generație în toate domeniile, atât pentru tratamente, cât și pentru diagnostic. Mulți cunoscuți din România îmi cer ajutorul pentru a ajunge la acest spital, în special pentru tratamente oncologice și alte boli grave. Îi ajut pe cât pot și nu am luat niciodată bani pentru asta.



După aceea, avem întâlniri și cu ministrul Sănătății din Israel. Chiar dacă este un ministru interimar, este important să existe această întâlnire. În doar două zile am reușit să organizăm foarte multe lucruri. Știam că va fi interesantă și o vizită la cel mai mare spital din Ierusalim, specializat în geriatrie, psihiatrie și tratamente post-traumatice, un domeniu care a stârnit interesul ministrului.



Întâlnirile sunt intense și de durată. Nu cred că este vorba de „birocrație”, ci de dorința reală a ministrului de a vedea ce poate fi aplicat concret și util în România. Eu încerc să ajut cât pot. Cunosc foarte bine sistemul medical de aici, spitalele și specialiștii, dar timpul este scurt și nu putem ajunge peste tot. Va fi nevoie, probabil, de o vizită mai lungă în viitor, pentru a merge și în alte spitale din țară. Israelul are spitale extrem de bine dotate, iar experiența acumulată în urma conflictelor ne-a ajutat să dezvoltăm tratamente foarte avansate pentru arsuri, traume și alte afecțiuni grave”, a spus Herman Berkovits pentru DC News.

Un detaliu „din culise” legat de întâlnirea dintre domnul Sorin Grindeanu și Benjamin Netanyahu

Un moment interesant al vizitei a fost întâlnirea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Întâlnirea a avut loc într-un context internațional tensionat, premierul israelian având în agendă subiecte sensibile legate de securitate și relațiile cu Iranul, precum și întâlniri cu delegații americane.

„Eu am fost chiar lângă premier. Netanyahu spune mereu că iubește România prin mine, pentru că eu îi vorbesc constant despre România. Și acum și-a arătat această iubire față de România, inclusiv prin faptul că a mulțumit României pentru sprijinul pe care ni-l oferă pe plan internațional. România este mereu de partea noastră.



Domnul Sorin Grindeanu a fost prim-ministru în 2017, iar eu am organizat atunci, într-un timp foarte scurt, o întâlnire cu domnul Netanyahu în Israel. Cei doi se cunosc de aproape nouă ani și aveau deja un numitor comun. Discuția a fost rapidă, firească și foarte frumoasă.



Un detaliu de culise este că în camera alăturată, delegația americană îl aștepta deja pe „Bibi”, și totuși premierul a continuat întreaga întâlnire cu noi într-un mod extrem de elegant, până la finalul programat, fără să se ridice, deși știa că americanii îl așteaptă. Acest detaliu spune foarte mult”, ne-a spus Herman Berkovits.

Medicul a vorbit și despre legătura sa personală profundă cu România, țară în care s-a născut, a studiat și unde și-a întemeiat familia



„De ce iubesc atât de mult România? Iubesc România pentru că sunt israelian, dar m-am născut în România și sunt și cetățean român. Nu pot uita că am terminat liceul aici, că rădăcinile mele sunt în Maramureș, județ care, în urmă cu doar două luni, mi-a acordat titlul de cetățean de onoare, pentru tot ceea ce fac pentru România. Nu cer niciodată nimic, dar mă bucur și sunt profund impresionat când primesc astfel de recunoașteri, care arată că munca mea este apreciată.



Am făcut facultatea la Cluj, o facultate extraordinară, care m-a ajutat enorm atât în România, cât și în Israel, și care a contribuit la parcursul meu profesional. Desigur, nu pot uita nici că în România mi-am cunoscut soția. Și cei doi băieți ai mei s-au născut în România. Nu pot uita frumusețea acestei țări și oamenii ei.



Am foarte mulți prieteni în România. Îmi place să merg în Țara Lăpușului, să merg prin sate, să văd livezile, să mănânc fructele de acolo, să simt atmosfera. Îmi plac enorm aceste locuri. România este iubită de noi amândoi, și de mine, și de soția mea, care, la rândul ei, s-a născut în România, la Târgu Mureș. Este profesoară de pian. Avem o legătură foarte strânsă cu România. Mergem des acolo, la concerte, la teatru, la operă, ne întâlnim cu prieteni. Suntem îndrăgostiți de teatrul românesc, de opera românească și, mai ales, de prietenii noștri sinceri și apropiați.



Chiar dacă în Israel suntem foarte ocupați și avem realitățile noastre dificile, inclusiv războiul, România rămâne în sufletul nostru. Am nepoți care au făcut armata și alții care sunt acum în armată, parașutiști, în instrucție. Sunt patrioți și își fac datoria față de țară. Instrucția durează luni de zile, apoi merg pe front, iar emoțiile și grijile sunt enorme pentru familie. Dar ei cred că este datoria lor să-și apere țara. Aceasta este generația noastră tânără, care știe să-și apere țara și să se dezvolte în condiții grele. Am vorbit chiar cu unul dintre nepoții mei, parașutist, și mi-a spus că este bine, că este mulțumit, că instrucția este grea, dar se simte pregătit. „Suntem bine și ne vom apăra țara”, mi-a spus”, ne-a mai zis Herman Berkovits.

