Primar PNL: Cine nu muncește nu merită să trăiască
Data actualizării: 11:12 02 Feb 2026 | Data publicării: 08:44 02 Feb 2026

Primar PNL: Cine nu muncește nu merită să trăiască
Autor: Anca Murgoci

Primar PNL: Cine nu muncește nu merită să trăiască Primar PNL

„Cine nu muncește nu merită să trăiască”.

Declarația îi aparține primarului PNL Petru Iștoc. Edilul s-a referit la beneficiarii de ajutor social. Declarația a fost făcută în ședința Consiliului Local Cleja, județul Bacău.

Discuția s-a purtat în cadrul analizei situației persoanelor care beneficiază de venit minim garantat. Primarul a afirmat că există oameni apți de muncă care evită angajarea. El a invocat un exemplu din experiența proprie. A spus că unui localnic căruia i-a recomandat să își caute serviciu a răspuns că nu vrea să se trezească dimineața.

Primarul a îndemnat la muncă și a criticat dependența de ajutoarele sociale


În intervenția sa, edilul Petru Iștoc și-a susținut punctul de vedere și printr-o referință religioasă. El a zis că „și Hristos spune: Cel care nu muncește să nu mănânce”.

El a îndemnat la muncă și a criticat dependența de ajutoarele sociale, pe care le-a caracterizat drept mici ca valoare, dar, în opinia sa, suficient de descurajatoare pentru muncă.


Alți participanți la ședință au intervenit pentru a nuanța afirmațiile. Ei au atras atenția că situațiile sociale sunt diferite și că nu toți beneficiarii de ajutor social sunt apți de muncă. Aceștia au vorbit despre importanța distincției dintre refuzul de a lucra și incapacitatea reală de muncă.

