Un primar din Botoșani și-a surprins toți angajații: Și-a vândut firma și le-a cumpărat câte o mașină

Primarul Viorel Nichiteanu, edilul comunei Rădăuți-Prut, a decis să își încheie activitatea antreprenorială într-un mod cu totul neașteptat. Înainte de a vinde firma pe care o deținea, a ales să le ofere tuturor angajaților câte un autoturism.

Decizia a fost făcută publică de botoșăneanul.ro și a stârnit rapid reacții în comunitatea locală. Nu vorbim despre un bonus simbolic sau un cadou formal, ci despre o recompensă concretă, costisitoare, menită să marcheze finalul unei etape profesionale de aproape trei decenii.

O firmă cu istorie, vândută după aproape 30 de ani

Societatea pe care primarul o deținea funcționa în localitatea Miorcani și era cunoscută în nordul județului pentru activitatea sa în domeniul agricol. De-a lungul anilor, compania a administrat sute de hectare de teren si a reprezentat o sursă stabilă de locuri de muncă pentru comunitate.

Odată cu decizia de retragere din mediul de afaceri, primarul din Botoșani și-a vândut firma unui partener din Germania. Inainte de finalizarea tranzacției, a ales însă să își arate recunoștința față de oamenii care i-au fost alături ani la rând.

Nouă angajați, nouă mașini

Cei nouă angajați ai firmei au fost recompensați într-un mod rar întâlnit. Fiecare a primit câte un autoturism. Mai mult, modelele nu au fost impuse, ci alese chiar de beneficiari, în funcție de nevoile personale și preferințele fiecăruia.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat Viorel Nichiteanu.

Gestul vine într-un context în care, de cele mai multe ori, vânzarea unei firme este urmată de restructurări sau concedieri. De această dată, lucrurile au stat diferit.

Locurile de muncă, păstrate sub noua conducere

Chiar dacă societatea își schimbă proprietarul, angajații își vor continua activitatea în cadrul firmei, sub noua conducere. Locurile de muncă nu vor fi afectate, iar tranziția se face fără pierderi pentru echipă.

Pentru Viorel Nichiteanu, închiderea acestui capitol profesional înseamnă și o schimbare de focus. După ce și-a surprins toți angajații prin acest gest, primarul vrea să își dedice mai mult timp comunității pe care o conduce.

Mai mult timp pentru comunitate

Edilul a anunțat că intenționează să se implice mai activ în viața socială a comunei, folosindu-și resursele personale pentru a sprijini elevii și persoanele vârstnice din zonă. Este o direcție pe care spune că o consideră prioritară după retragerea din afaceri.

În rândul localnicilor, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți văd în gestul primarului din Botoșani un exemplu de respect față de angajați și de corectitudine, într-un context economic în care astfel de decizii sunt din ce în ce mai rare.

Iar faptul că și-a vândut firma și le-a cumpărat câte o mașină tuturor angajaților rămâne, pentru mulți, o dovadă că leadership-ul se poate manifesta și dincolo de cifre sau funcții.

