Un an de provocări și rezultate notabile la AFM pentru Florin Bănică. Bilanțul investițiilor verzi și al proiectelor care schimbă România în bine

La un an de la preluarea conducerii Administrației Fondului pentru Mediu, instituția bifează un bilanț consistent, într-un moment în care presiunea pe proiectele de mediu, infrastructura comunităților și tranziția către soluții sustenabile este tot mai mare. Într-un domeniu în care rezultatele se măsoară în investiții, kilometri de rețele, proiecte aprobate și emisii reduse, AFM susține că ultimul an a adus un ritm accelerat de implementare și o implicare tot mai puternică în proiecte care ating direct viața comunităților.

Sub conducerea lui Florin Bănică, instituția a trecut printr-un an marcat de provocări administrative și presiuni logistice, dar și de extinderea programelor destinate protecției mediului. De la investiții masive în infrastructura de apă și canalizare, până la modernizarea iluminatului public, programe pentru înnoirea parcului auto sau proiecte dedicate protejării faunei și gestionării deșeurilor, bilanțul prezentat de Administrația Fondului pentru Mediu conturează imaginea unei instituții care încearcă să accelereze tranziția către un model de dezvoltare mai curat și mai eficient.

"Un an de mandat. Un an de provocări. Un an de rezultate.

În urmă cu un an am preluat mandatul de președinte al Administrației Fondului pentru Mediu cu responsabilitatea de a continua și accelera proiecte esențiale pentru protecția mediului și pentru dezvoltarea comunităților din România. A fost un an dificil, marcat de situații imprevizibile și de multe provocări, dar și un an în care am demonstrat că, prin muncă și solidaritate, putem transforma obiective ambițioase în rezultate concrete.

Înainte de toate, vreau să le mulțumesc colegilor mei din AFM. Efortul lor constant, răbdarea și profesionalismul au făcut posibilă implementarea unor proiecte foarte importante.

Rezultatele acestui an aparțin, în primul rând, echipei.

În 2025, Administrația Fondului pentru Mediu a continuat să sprijine investiții importante pentru comunități și pentru protecția mediului. Au fost aprobate 96 de proiecte pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, în valoare de peste 1,58 miliarde de lei, iar programele de iluminat public au generat 975 de proiecte aprobate, cu contracte semnate în valoare de aproape 897 milioane de lei.

Programul Rabla Auto 2025 a atras interesul a peste 21.000 de persoane fizice, contribuind la înnoirea parcului auto și la reducerea emisiilor din transporturi.

În același timp, AFM a continuat să susțină proiecte pentru protecția faunei sălbatice, investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor și demersuri pentru închiderea și ecologizarea unor depozite neconforme de deșeuri, contribuind la alinierea României la standardele europene de mediu.

Un alt obiectiv major a fost digitalizarea serviciilor instituției. În 2025, peste 420.000 de declarații au fost depuse online, iar mii de contribuabili au beneficiat de servicii administrative mai rapide prin platforma eTAX.

A fost un an intens, dar care s-a încheiat cu rezultate importante pentru mediul din România. Privim înainte cu aceeași responsabilitate și cu aceeași determinare de a continua proiectele care contribuie la dezvoltarea durabilă a țării noastre.

Mulțumesc tuturor celor care ne sunt parteneri și, mai ales, colegilor din AFM care demonstrează în fiecare zi că lucrurile care par imposibile pot deveni realitate", a explicat Florin Bănică.

