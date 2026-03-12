După ce au vizitat 85 de țări, doi americani au ales să se stabilească în România. Ce i-a impresionat cel mai mult

În timp ce mulţi tineri români doresc să se mute peste Ocean, un cuplu de americani din Seattle, Jill şi Richard, au făcut exact opusul şi au abandonat de opt ani mirajul "visului american" - o casă mare, două maşini şi o motocicletă - pentru o viaţă tihnită la marginea celui mai mare parc din Sibiu, Sub Arini.

Povestea celor doi a fost relatată de Consiliul Judeţean Sibiu, pe pagina sa de socializare, în cadrul campaniei "#Oameni şi locuri de poveste".

Jill şi Richard spun că au ales România pentru calitatea vieţii şi pentru atmosfera comunităţii locale.

"Oamenii sunt buni, peisajele superbe, aerul curat, apa de la robinet este potabilă, mâncarea este nemaipomenită. România este o ţară din Uniunea Europeană unde se poate trăi decent', spune Richard.

În Statele Unite, Richard a lucrat ca bucătar, iar Jill este inginer software specializat în industria aeronautică. Cei doi spun că deşi în America aveau unde locui, călătoreau frecvent, simţeau că le lipseşte liniştea şi echilibrul pe care le-au găsit la Sibiu.

"Aveam o casă, două maşini, o motocicletă, un câine, călătoream mult. Ne lipsea însă exact ceea ce am găsit aici, în Sibiu: linişte, oameni calzi, bogăţie culturală şi natură curată", au povestit cei doi.

Potrivit acestora, costurile ridicate ale vieţii din Statele Unite, în special cele legate de locuinţe şi de asigurările de sănătate, fac ca "visul american" să fie tot mai dificil de atins de tineri.

Jill şi Richard au explicat că deşi nu au copii, au rămas apropiaţi de numeroşi tineri pe care i-au sprijinit de-a lungul anilor, în perioada în care au activat într-o organizaţie care ajuta studenţii străini ajunşi la Universitatea din Seattle.

"Pe unii i-am găzduit temporar în casa noastră. De-a lungul anilor, legăturile s-au consolidat şi am ajuns să participăm chiar la nunţile lor în diferite colţuri ale lumii", îşi amintesc aceştia.

Cei doi americani spun că au ales Sibiul şi datorită vieţii culturale dezvoltate.

"Călătorim mult, deci este important că oraşul are aeroport. În plus, viaţa culturală este extraordinară: concerte, festivaluri de teatru sau de film, filarmonică, balet. Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava este extraordinar. Oriunde în judeţ poţi face o excursie în natură şi să mănânci bine. Aici, roşiile, brânza sau carnea chiar au gust", au afirmat ei.

După ce au vizitat aproximativ 85 de ţări, cei doi afirmă că vor continua să călătorească, însă sunt convinşi că locul în care se vor întoarce mereu rămâne judeţul Sibiu.

"Ne-a plăcut Turcia pentru vestigiile antice impresionante. În America doar citeşti despre aşa ceva, nu ai unde să le vezi. Apoi, politeţea japonezilor şi respectul pentru vârstnici sunt extraordinare. Sunt puţine locuri unde mai vezi un tânăr deschizând uşa sau oferind locul unei femei mai în vârstă. Spre exemplu, în România ne bucură când un necunoscut îţi dă bineţe doar pentru că te-a întâlnit pe stradă", mai spune cuplul de americani stabilit la Sibiu, conform Agerpres.

