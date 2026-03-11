€ 5.0937
DCNews Stiri Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg
Data actualizării: 19:02 11 Mar 2026 | Data publicării: 18:52 11 Mar 2026

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg
Autor: Alexandra Curtache

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg Ilie Bolojan și Darryl Nirenberg Foto: Guvernul României

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare.

„Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan și Darryl Nirenberg Foto: Guvernul României

Decizia CSAT și rolul strategic al României

Premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg Foto: Guvernul României

Stabilitate politică și disciplină bugetară: prioritățile Guvernului

Premierul a menționat, de asemenea, că prioritățile Guvernului sunt menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

Șeful Guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv.

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg Foto: Guvernul României

Citește și: OCDE dezvăluie starea economiei României: Ce recomandări și perspective aduce raportul 2026

O nouă întâlnire în aprilie pentru proiecte strategice

În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunitățile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminița Odobescu. 

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg Foto: Guvernul României

x close