Un politician suveranist dă de pământ cu propaganda privind intrarea României în război

Cristian Terheș, europarlamentar suveranist, a zis că nici vorbă de așa ceva. El a mai spus că avem de-a face cu aceeași propagandă alarmistă menită să creeze frică și confuzie în societate, propagandă care vrea o Românie slabă, dezarmată și nehotărâtă, adică pradă sigură în fața oricărui dușman extern.

„Amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare ori radare și echipamente de comunicații satelitare NU înseamnă intrarea României în război, așa cum încearcă din nou să manipuleze unii în aceste zile.



Este aceeași propagandă alarmistă menită să creeze frică și confuzie în societate, propagandă care vrea o Românie slabă, dezarmată și nehotărâtă, adică pradă sigură în fața oricărui dușman extern (care nu sunt puțini!), în contextul în care DEJA avem război de agresiune împotriva unui vecin, unde linia frontului e la 300km de granița României”, a zis europarlamentarul Cristian Terheș.

Statele Unite și-au respectat constant aceste angajamente față de România



„Parteneriatul strategic România–SUA nu este un slogan, ci o relație bilaterală bazată pe angajamente concrete și beneficii de ambele părți. Statele Unite și-au respectat constant aceste angajamente față de România, menținând de ani de zile militari și tehnică militară în România pentru a descuraja orice acțiune militară ostilă împotriva țării noastre și pentru a garanta securitatea flancului estic al NATO.



În aceste condiții, este absolut normal ca România să accepte sprijinirea principalului său aliat militar, în condiții care nu pun în primejdie țara și nici nu o implică în război. Asta înseamnă seriozitate, credibilitate și responsabilitate într-o alianță strategică. România nu face altceva decât să își respecte angajamentele pe care și le-a asumat prin parteneriatul strategic cu SUA și prin statutul său de membru NATO.

Sunt membru al Comisiei de Apărare și Securitate din Parlamentul European și cunosc foarte bine provocările și riscurile de securitate cu care se confruntă Europa și România. Într-un context regional complicat, parteneriatele solide și cooperarea militară cu aliații, mai ales că asta va implica o prezență militară americană mai numeroasă în România, sunt garanții reale de securitate, nu motive de panică”, a zis Cristian Terheș.

