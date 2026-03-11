€ 5.0937
DCNews Stiri Iranul anunță că a doborât un avion F-15 american în apropiere de Teheran
Data actualizării: 19:04 11 Mar 2026 | Data publicării: 19:00 11 Mar 2026

Iranul anunță că a doborât un avion F-15 american în apropiere de Teheran
Autor: Elena Aurel

f16-falcon-fighter-jet_20922400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @geargodz

Un oficial iranian a declarat că forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare F-15 Eagle.

Adjunctul comandantului Gardienilor Revoluţiei iranieni, contraamiralul Ali Fadavi, a declarat miercuri într-un interviu la televiziunea de stat că forţele sale au doborât un avion de vânătoare american F-15 la sud de Teheran şi că nu există nave americane la 700 de kilometri de graniţele Iranului, potrivit EFE şi Agerpres. 

Fadavi susţine că Iranul îşi va consolida sistemul de apărare antiaeriană "astfel încât niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată" şi că "practic armada SUA a fugit de marina iraniană pentru că ştia că aceasta (...) avea planuri de a scufunda nave americane", aşa că s-a mutat la peste 1.000 de kilometri distanţă.

Nici SUA, nici vreo sursă independentă nu au confirmat aceste informaţii. Însă dacă navele de război americane se vor îndepărta de apele din apropierea Iranului şi de strâmtoarea Ormuz, armata iraniană va câştiga mai multă libertate de manevră pe una dintre principalele rute energetice mondiale, afirmă experţi citaţi de EFE.

Pe de altă parte, contraamiralul Ali Fadavi a afirmat că, de marţi, preşedintele american Donald Trump caută personal un armistiţiu prin intermediari, interpretând aceasta drept un semn că "inamicul nu câştigă războiul".

VEZI ȘI: Donald Trump: Nu mai există nimic de atacat în Iran. Când voi dori să se termine, se va termina

Iranul amenință cu blocarea strâmtorii Ormuz

Iranul a ameninţat miercuri că nu va permite ca "vreun litru de petrol" să treacă prin strâmtoarea Ormuz în beneficiul SUA, Israelului sau al partenerilor acestora şi că orice navă legată de acestea va fi o "ţintă legitimă" pentru Teheran, forţele iraniene au atacat nave sub pavilionul Liberiei şi Thailandei pentru că refuzaseră să oprească la somaţia acestora.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat marţi că US Navy nu a escortat niciun petrolier în strâmtoarea Ormuz, după ce secretarul energiei, Chris Wright, a şters o postare de pe X în care afirmase că un vas fusese escortat cu succes.

Situaţia din strâmtoarea Ormuz - rută energetică strategică, prin care trece aproximativ 20 % din petrolul mondial şi o mare parte din mineralele strategice - a perturbat piaţa internaţională a petrolului după ce Gardienii Revoluţiei au ameninţat că vor ataca orice navă care o va traversa fără acordul lor. 

