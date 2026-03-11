Lumina Sfântă ar putea să nu mai ajungă în lume de Paști. Teologul Valentin Guia: Trăim vremurile de pe urmă. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru

Războiul din Orientul Mijlociu, în care este implicat Israelul, alimentează tot mai mult o ipoteză care ar putea deveni realitate chiar în acest an: credincioșii ar putea sărbători Paștele fără aducerea Luminii Sfinte de la Mormântul Sfânt din Ierusalim.

Biserica Sfântului Mormânt rămâne închisă, iar autoritățile române nu au identificat, până în acest moment, o soluție pentru transportul Luminii. Situația este complicată de faptul că pelerinajele, dar și zborurile internaționale sunt suspendate din cauza contextului de securitate din regiune. Ar fi o situație fără precedent în ultimii ani, iar Patriarhia Română caută în continuare variante pentru a rezolva această problemă. Nu doar România se află în această situație, ci întreaga lume creștină. Teologul Valentin Guia a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Lumina Sfântă nu va mai ajunge în toate colțurile lumii"

„Lumina Sfântă nu va mai ajunge în toate colțurile lumii, doar din punct de vedere fizic. Ce trebuie să înțelegem noi, ca și credincioși, din dragostea pe care ne-o poartă Dumnezeu: Lumina Sfântă, crucea, mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, ieslea Betleemului, toate sunt în sufletul nostru. În contextul general în care trăim, în care suntem tot mai răi, tot mai învrăjbiți, tot mai necredincioși, cu siguranță că Lumina nu va veni fizic, chiar dacă avem atât de mult nevoie de ea. Atâta timp cât noi nu prețuim tot ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu pe acest pământ, dragostea dintre noi nu o prețuim, atunci cu siguranță nu o să avem Lumina. O să ne gândim numai la iepurași, mâncare, lucruri materiale. Dumnezeu este în sufletele noastre. Dacă Dumnezeu nu ar trimite în fiecare an Lumina Sfântă în sufletele noastre, atunci nu l-ar fi trimis, din dragostea pe care ne-o poartă, nici pe Fiul Său, deși știa, prin Atotputernicia Sa, unde o să-l trimită. Acolo noi l-am pus pe cruce, l-am batjocorit și tot l-a trimis pentru îndreptarea noastră. El ne iubește necondiționat.

"Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru: războaie, pandemii, foamete, sărăcie, dezumanizare"

Totul depinde de noi dacă vrem să primim Lumina Sfântă, dacă vrem să-i cinstim Fiul pe cruce și dacă vrem să-i cinstim patimile sale pe care le va face în ultima săptămână din acest post pentru mântuirea noastră. Minunea se săvârșește oricum, totul depinde de noi. Trăim vremurile de pe urmă. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru: războaie, pandemii, foamete, sărăcie, dezumanizare și așa mai departe. Noi trebuie să rămânem uniți cu Hristos în dragostea Lui desăvârșită. O să primim fiecare dintre noi, în liniștea căminelor noastre, Lumina binefăcătoare. El nu-și oprește niciodată darurile pe care le revarsă asupra noastră. Noi nu le mai primim. Noi ne-am întors cu spatele. El a rămas cu toată dragostea cu fața spre noi, iar tot ce se întâmplă este cauzat de această îndepărtare a noastră de Dumnezeu”, a explicat Valentin Guia.

