DCNews Stiri Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner rămâne în arest preventiv. Avocatul ei ridică probleme de discernământ
Data publicării: 15:10 11 Mar 2026

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner rămâne în arest preventiv. Avocatul ei ridică probleme de discernământ
Autor: Roxana Neagu

Adriana Viliginschi Imagine cu Adriana Viliginschi, văduva lui Adrian Kreiner. Foto: Facebook

Adriana Viliginschi, fosta logodnică a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, rămâne în arest preventiv.

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia i-a respins, astăzi, cererea Adrianei Viliginschi. Aceasta este cercetară în continuare în stare de arest preventiv. Ea voia să fie arestată la domiciliu, acuzațiile fiind de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.

”Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 26/CC/2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi la 05.03.2026, în dosarul penal nr. 480/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestaţiei, în sumă de 400 lei. (...). Definitivă”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul CA Alba Iulia. 

Adriana Viliginschi a primit prelungirea duratei măsurii arestării preventive, cu 30 de zile, până în 7 aprilie inclusiv. Ea se află în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva.

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis și el în propria casă, în urma a ceea ce părea un jaf eșuat, în 2023, a motivat cererea sa pe baza efectelor unor medicamente pe care le ia. 

Se pune în discuție discernământul

”Se face o expertiză pe discernământ. Eu am mai multe dubii cu privire la acest discernământ, inclusiv cu privire la modalitatea în care au fost luate declaraţiile până acum doamnelor. Ştim că e vorba de persoane care se aflau sub medicamentaţie puternică şi este posibil ca acest lucru să fi afectat inclusiv desfăşurarea procesului” a declarat avocatul Adrianei Viliginschi. 

Se pare că fosta parteneră a lui Adrian Kreiner ia medicamente pentru depresie ”puternice, cu efecte psihoactive, grave” după cum a spus avocatul. ”Nu este aşa de coerentă cum şi-ar dori şi nu ştiu dacă a fost nici în momentul iniţial la care s-au luat acele declaraţii pe care le consideră instanţele şi Parchetul incriminatoare” a insistat apărătorul. 

Arestată preventiv după ce a sfătuit o femeie de afaceri cum să-și ucidă mama pentru avere

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a fost arestată preventivă luna trecută. Este acuzată de complicitate la omor calificat după ce ar fi învățat o femeie de afaceri din Sibiu cum să-și omoare mama, cu ajutorul unei asistente medicale, ca să pună mâna pe averea acesteia. 

”Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit procurorilor, "complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat".

Adriana Viliginschi are calitatea de parte civilă într-un alt dosar aflat pe rolul CA Alba Iulia, cel privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, cauză unde a formulat apel, alături de cei trei inculpaţi, condamnaţi la instanţa de fond.

Adrian Kreiner
Adriana Viliginschi
crima
crima sibiu
sibiu
omor
