Alertă de securitate la Casa Albă: O mașină a intrat în poartă. Zona a fost securizată de poliția din Washington

Washington a fost scena unei intervenții rapide după ce un vehicul s-a ciocnit de poarta Casei Albe. Incidentul a avut loc în zona nordică a reședinței prezidențiale, la intersecția străzilor Connecticut și H Street Northwest, a precizat un purtător de cuvânt al Metropolitan Police Department pentru CBS News.

Șoferul reținut și interogat

Potrivit lui Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Secret Service, persoana aflată la volan a fost imediat reținută și este interogată. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau persoane rănite.

Zona securizată și străzi închise

Incidentul a determinat o mobilizare amplă a forțelor de ordine, inclusiv a echipelor specializate în pirotehnică, relatează Express. Străzile din jurul Casei Albe au fost închise pentru a permite verificarea vehiculului, care a fost inspectat și declarat sigur.

Context de securitate sporită în SUA

Evenimentul a avut loc într-un moment de alertă ridicată în Statele Unite, după o serie de atacuri în contextul acțiunilor militare împotriva Iranului. Recent, sâmbătă, doi suspecți presupus teroriști ISIS au aruncat dispozitive explozive improvizate la un protest din fața reședinței oficiale a primarului New York-ului, Zohran Mamdani.

De asemenea, incidentul se petrece cu doar câteva zile înainte de vizita anuală a prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin, la Casa Albă, cu ocazia Zilei Sfântului Patrick.

Amenințări la adresa oficialilor

Potrivit New York Times, Pam Bondi, fost procuror general al SUA, a fost mutată discret într-o locuință sigură de pe o bază militară din zona Washington, D.C., după ce a primit amenințări legate de gestionarea cazului Jeffrey Epstein și de activitatea cartelurilor de droguri. În aceeași bază locuiesc și alți oficiali ai administrației Trump.

