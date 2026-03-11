€ 5.0937
Stiri

DCNews Stiri Donald Trump: Nu mai există nimic de atacat în Iran. Când voi dori să se termine, se va termina
Data actualizării: 19:26 11 Mar 2026 | Data publicării: 17:05 11 Mar 2026

Donald Trump: Nu mai există nimic de atacat în Iran. Când voi dori să se termine, se va termina
Autor: Elena Aurel

CIA ar fi știut despre planul de sabotare a Nord Stream, dar nu a oferit sprijin Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Președintele Donald Trump a vorbit din nou despre încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”. Acesta a susținut că mai sunt puține ținte de lovit și a reiterat că decizia de a pune capăt conflictului îi va aparține, potrivit Axios

„Câte puțin pe ici, pe colo... Oricând voi vrea să se termine, se va termina”, a declarat el pentru Axios într-un scurt interviu telefonic.

„Războiul merge foarte bine. Suntem mult înaintea calendarului. Am provocat mai multe pagube decât am crezut că este posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a spus Donald Trump.

Nu este pentru prima dată când președintele american vorbește despre încheierea conflictului. 

Luni, acesta a amestecat declaraţii contradictorii despre războiul din Iran, lăsând să se înţeleagă acesta se va încheia "în curând", ceea ce a dus instantaneu la scăderea preţurilor petrolului, dar spunând, de asemenea, că ofensiva va continua, relatează AFP şi Agerpres. 

"Asta se va încheia în curând", a afirmat preşedintele american într-o conferinţă de presă la complexul său de golf Doral (statul Florida, sud-est).

"Nu voi permite unui regim terorist să ţină lumea ostatică şi să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol a lumii. Iar dacă Iranul face ceva în această direcţie, va fi lovit mult, mult mai puternic", a declarat liderul republican, în prima sa conferinţă de presă de la începutul conflictului.

"Am făcut o mică excursie pentru că am simţit că trebuie să scăpăm de nişte oameni. Şi cred că veţi vedea că aceasta va fi o excursie scurtă durată", a declarat el, pe de altă parte, într-un discurs adresat parlamentarilor republicani adunaţi la Doral.

"Cred că războiul s-a terminat, practic", a mai spus Donald Trump într-un interviu telefonic cu o jurnalistă de la CBS News.

El a asigurat la CBS că acum conflictul este "mult devansat" faţă de calendarul de patru până la cinci săptămâni pe care l-a menţionat anterior.

Trump "ia în considerare preluarea controlului" asupra strâmtorii Ormuz"

Preşedintele american, care îşi înmulţeşte declaraţiile contradictorii cu privire la obiectivele sau calendarul ofensivei israeliano-americane, le-a spus, de asemenea, parlamentarilor că Statele Unite "nu se vor opri până când inamicul nu va fi învins total şi definitiv".

"Am câştigat deja pe multe fronturi, dar încă nu am câştigat suficient. Avansăm mai hotărâţi ca niciodată până la victoria supremă", a mai afirmat el.

"Am lovit peste 5.000 de ţinte până în prezent, unele foarte importante, şi am lăsat deoparte ţintele cele mai importante în cazul în care vom avea nevoie de ele mai târziu", a spus el în conferinţa sa de presă.

Aleşii conservatori se tem că conflictul din Iran, dacă va provoca o creştere durabilă a preţurilor la benzină şi va apăsa asupra economiei, ar putea duce la o sancţiune dură la alegerile legislative din noiembrie.

În schimbul de idei cu jurnalista de la CBS, Donald Trump a mai spus că "ia în considerare preluarea controlului" asupra strâmtorii Ormuz, pasaj strategic pentru comerţul mondial şi petrol, unde traficul este practic blocat din cauza conflictului.

Donald Trump a menţinut ambiguitatea cu privire la adevăratele obiective ale Statelor Unite în această ofensivă condusă în comun cu Israelul.

El a vorbit despre neutralizarea programului nuclear al Iranului şi a capacităţilor de rachete balistice ale Republicii Islamice, dar s-a referit şi la ambiţii mai largi de răsturnare a regimului, potrivit AFP.



donald trump
conflict orientul mijlociu
iran
israel
sua
