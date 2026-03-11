Agenția Internațională pentru Energie realizează cea mai mare eliberare din istorie de barili de petrol din rezervele sale pentru a atenua impactul războiului din Iran

Agenția Internațională pentru Energie a deblocat astăzi 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale, cea mai mare cantitate de acest gen eliberată vreodată, pentru a atenua impactul războiului din Orientul Mijlociu.

„Provocările cu care ne confruntăm pe piața petrolului sunt de o amploare fără precedent, de aceea sunt foarte bucuros că țările membre ale AIE au răspuns cu o acțiune colectivă de urgență de o amploare fără precedent. Piețele petrolului sunt globale, astfel încât răspunsul la perturbările majore trebuie să fie, de asemenea, global”, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol, într-un comunicat.

32 de state mobilizează rezervele strategice

Cele 32 de țări participante la reuniunea de urgență „au convenit astăzi în unanimitate să pună la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor de urgență pentru a face față perturbărilor de pe piețele petroliere cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. Rezervele de urgență vor fi puse la dispoziția pieței într-un interval de timp adecvat circumstanțelor naționale ale fiecărei țări membre și vor fi completate de măsuri de urgență suplimentare luate de unele țări”, se arată în comunicat, conform Dailymail.

Strâmtoarea Hormuz, blocată de conflict

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă crucială pentru transportul petrolului și gazelor.

În mod normal, aproximativ 20 % din totalul petrolului transportat zilnic trece prin această rută maritimă, dar, odată cu blocarea accesului la aceasta de către Iran, prețurile au crescut vertiginos și rămân volatile.

Astăzi, Iranul a atacat trei nave comerciale în strâmtoarea Hormuz, inclusiv o navă sub pavilion thailandez numită Mayuree Naree.

Controverse privind reacția Statelor Unite

Situația este agravată de încălcarea promisiunii președintelui american Donald Trump de a asigura escorte militare pentru a garanta continuarea transporturilor de petrol.

Săptămâna trecută, el a declarat: „Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura fluxul liber de energie către întreaga lume”.

Însă ieri, Marina SUA a refuzat cererile aproape zilnice ale industriei navale de a asigura escortă militară de la începutul războiului cu Iranul, afirmând că riscul de atacuri este prea mare în acest moment.

A cincea intervenție majoră din istoria AIE

Este doar a cincea oară în istoria sa când AIE a dispus eliberarea de petrol pentru a stabiliza prețurile, după ce a făcut acest lucru în 1991, 2005, 2011 și de două ori în 2022.

Eliberarea AIE depășește cu mult cele 182 de milioane de barili de petrol pe care țările membre le-au eliberat în 2022, când liderul rus Vladimir Putin a invadat Ucraina.

Cele 32 de state membre ale AIE dețin peste 1,2 miliarde de barili de stocuri publice de petrol pentru situații de urgență, la care se adaugă 600 de milioane de barili de stocuri industriale deținute în baza mandatelor guvernamentale.