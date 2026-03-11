Întrebări cheie pentru ministrul Mediului Diana Buzioanu / Interviu live la DC News

Joi, 12 martie 2026, Diana Buzioanu, ministrul Mediului, este invitata jurnalistului Răzvan Dumitrescu în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă”, de la DC News și DC News TV.

Un mandat de ministru și șapte mari scandaluri! Crize, înfruntări politice, moțiuni simple, acuzații grave! Câte sunt reale și câte inventate?

Diferența dintre ce ni se spune și realitate, joi în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DC News și DC News TV, doar de această dată de la ora 15:00!

Zece întrebări cheie pentru ministrul Mediului Diana Buzioanu.

Aflăm toate acestea joi, la ora 15:00, pe DC News și DC News TV, într-un interviu exclusiv cu Răzvan Dumitrescu!

Rămâneți alături de noi!