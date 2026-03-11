€ 5.0937
DCNews COMPAS COMPAS: Lecție despre performanță și competiție pentru studenții de la Titu Maiorescu
Data publicării: 20:41 11 Mar 2026

COMPAS: Lecție despre performanță și competiție pentru studenții de la Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

COMPAS: Lecție despre performanță și competiție pentru studenții de la Titu Maiorescu COMPAS: Lecție despre performanță și competiție pentru studenții de la Titu Maiorescu

Astăzi, Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca au avut o întâlnire interactivă cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre dezvoltare personală, comunicare și colaborarea cu profesioniști foarte bine pregătiți.

În cadrul întâlnirii, studenții au parcurs un exercițiu amplu format din 50 de întrebări, cu variante de răspuns, menit să analizeze cum reacționăm atunci când în jurul nostru apar persoane foarte competente. Discuția a explorat teme precum: acceptarea meritului, gestionarea comparațiilor, colaborarea în echipă, primirea feedbackului și modul în care competența ridică nivelul unei organizații.

Participanții au aflat și cum pot fi interpretate rezultatele unui astfel de chestionar, în funcție de răspunsuri: 

  • orientare spre învățare și colaborare

  • acceptare moderată, dar cu rezerve

  • sau dificultăți în gestionarea competiției și a comparațiilor profesionale.

Totodată, discuția a subliniat ideea centrală că prezența oamenilor foarte bine pregătiți într-o echipă poate ridica standardele, accelera învățarea și crea performanță, atunci când există deschidere și respect reciproc.

În a doua parte a întâlnirii, studenții au participat și la un exercițiu de tip „Stop-cadru”, în care au analizat teme cotidiene și dileme sociale – de la obiceiuri simple de zi cu zi până la modul în care tehnologia, stilul de viață sau preferințele personale influențează percepțiile și dezbaterile publice.

A fost o întâlnire dinamică în care teoria s-a îmbinat cu exemple concrete, oferind studenților ocazia să reflecteze la competitivitate, colaborare și modul în care ne raportăm la performanță în mediul profesional și social.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/

