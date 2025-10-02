LANSARE PROIECT: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”

Cod SMIS 2021+: 317576

Proiect: co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Apelul: PEO/72/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49 - Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii - STAGII STUDENȚI- Regiune dezvoltata

PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL, în calitate de Beneficiar anunță demararea proiectului cu titlul „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, Cod SMIS 317576, având ca obiectiv general îmbunătățirea calității și relevanței educației pentru studenți si este corelat cu obiectivul specific ES04.5., prin promovarea și susținerea dezvoltarii competențelor antreprenoriale și socio-profesionale si promovarea inovării și a spiritului antreprenorial în rândul acestora, prin intermediul unor inițiative inovatoare care vizeaza facilitarea inserției lor profesionale și adaptarea programelor educaționale la cerințele pieței muncii și tendințele tehnologice actuale.

Obiective specifice ale proiectului :

Ob 1: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul studenților.

Ob 2: Facilitarea inserției socio-profesionale a studenților.

Ob 3: Analiza anticipativă a nevoilor de dezvoltare orizontale în educațiePerioada de implementare: 01.03.2025 – 31.08.2027

Valoarea eligibilă totală: 4.930.702,57 RON, din care 1.873.666,98 RON reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ și 2.810.500,46 RON reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 246.535,13 RON cofinanțare eligibilă beneficiar.Informații suplimentare/date de contact:

Ioana Hainagiu, Manager de proiect:

Telefon: 0730.570.322

E-mail: [email protected]