Președintele Israelului îl contrazice pe Donald Trump privind grațierea lui Benjamin Netanyahu

"Nu a existat nicio conversaţie între preşedintele Herzog şi preşedintele Trump de la depunerea cererii de graţiere", a transmis luni biroul lui Herzog într-un comunicat, transmite AFP.

Donald Trump i-a scris lui Herzog în luna noiembrie, solicitându-i să îi acorde o graţiere lui Benjamin Netanyahu, în procesul său pentru corupţie din Israel.

Ce a declarat Trump despre grațierea lui Netanyahu

"Am vorbit cu preşedintele (Herzog) şi mi-a spus că (graţierea) este în curs", a zis luni Donald Trump într-o conferinţă de presă comună, în Florida, cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

La rândul său, Netanyahu ceruse oficial, pe 30 data de noiembrie, o graţiere prezidenţială, pentru a pune capăt, conform lui, diviziunilor cauzate în ţara sa de problemele sale judiciare.

Netanyahu este acuzat, împreună cu soţia sa, Sara, că a acceptat produse de lux în valoare de peste 260.000 de dolari, precum trabucuri, bijuterii şi şampanie, de la miliardari, pentru favoruri politice.

Acuzații și în alte doua dosare

În alte două dosare, este acuzat că a încercat să negocieze o acoperire mediatică mai favorabilă în două instituţii de presă israeliene. Netanyahu respinge orice neregulă în aceste cazuri.

"Este un prim-ministru în timp de război, este un erou. Cum să nu i se acorde graţierea?", declarasee Trump şi înaintea întâlnirii de luni cu Netanyahu.

Apoi, biroul lui Herzog a precizat de la Ierusalim: "În urmă cu câteva săptămâni, a avut loc o conversaţie între preşedintele Herzog şi un reprezentant al preşedintelui Trump, care s-a interesat de scrisoarea preşedintelui american". "În cursul acestei conversaţii au fost oferite explicaţii privind stadiul procesului şi s-a precizat că orice decizie în această privinţă va fi luată în conformitate cu procedurile stabilite", potrivit comunicatului.

În luna septembrie, Herzog a lăsat să se înţeleagă că ar putea acorda o graţiere, afirmând că procesul premierului "apasă greu asupra societăţii israeliene". Benjamin Netanyahu este primul şef de guvern aflat în funcţie din istoria Israelului, care este pus sub acuzare pentru corupţie

Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul "poate că nu ar mai exista"

Preşedintele SUA, Donald Trump, a mai declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul "poate că nu ar mai exista". El a făcut acest comentariu după întâlnirea cu premierul israelian, desfăşurată cu uşile închise, transmite EFE.

Într-o conferinţă de presă comună desfășurată la reşedinţa republicanului din Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump l-a descris pe Netanyahu ca fiind "un prim-ministru de cel mai înalt nivel în vremuri de război", menționând că, dacă altcineva s-ar fi aflat în locul său, Israelul poate că nu ar mai exista.

Ce se întâmplă în Gaza

Cei doi președinți au petrecut timp de peste 20 de minute schimbând elogii unul la adresa celuilalt, fără a da detalii despre punctele vorbite în întâlnirea avută cu câteva minute mai devreme, în care prioritatea era despre dezarmarea Hamas, cu scopul de a debloca a doua fază a planului de pace în Fâşia Gaza, relatează EFE.

Înaintea întâlnirii Israelul arătase că nu este dispus să intre în această nouă fază până când Hamas nu va preda trupul lui Ran Gvili, un poliţist israelian care a decedat în timp ce lupta contra membrilor miliţiei în timpul atacurilor din data de 7 octombrie 2023.

În luna octombrie, Hamas a predat Israelului cei 20 de ostatici israelieni pe care îi mai ţinea în viaţă şi, după ce a predat peste 20 de cadavre aflate în posesia sa. Cadavrul lui Gvili este ultimul ce mai trebuie transferat.

Netanyahu a mulţumit pentru ajutorul "inestimabil" dat de Trump

La rândul său, Netanyahu a mulţumit luni pentru ajutorul "inestimabil" dat de Trump în timpul procesului. El a asigurat că vrea să îi acorde republicanului Premiul Israel, despre care a zis că "în aproape 80 de ani nu a fost niciodată acordat unui neisraelian".

Chiar dacă nu a precizat când va fi oferită această distincţie, Netanyahu a spus că ministrul educaţiei Yoav Kisch este cel care a hotărât acordarea premiului lui Trump şi că acesta va fi oferit pentru "contribuţiile sale aduse Israelului şi poporului evreu", scrie Agerpres.

