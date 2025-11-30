€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Benjamin Netanyahu i-a cerut președintelui israelian să-l grațieze
Data actualizării: 18:01 30 Noi 2025 | Data publicării: 17:38 30 Noi 2025

Benjamin Netanyahu i-a cerut președintelui israelian să-l grațieze
Autor: Iulia Horovei

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. îi cere președinelui statului să-l grațieze. Sursa foto: Agerpres
 

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui o grațiere în procesul său de corupție.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o grațiere prezidențială în procesul său de corupție, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în țară, relatează duminică AFP și Reuters.

Anchetele care îl vizează pe Netanyahu

Netanyahu, care neagă orice nereguli, este vizat de cel puțin trei proceduri judiciare separate, în care nu s-au pronunțat încă verdicte.

Duminică, biroul președintelui israelian Isaac Herzog a anunțat că premierul a înaintat președintelui o cerere de grațiere excepțională, cu consecințe „semnificative” și că, „după primirea tuturor informațiilor relevante, președintele va analiza cererea în mod responsabil și serios”. Documentul ar conține 111 pagini.

Cum își justifică premierul israelian cererea

Prim-ministrul a justificat cererea în numele „interesului public”, într-un videoclip difuzat de biroul său, subliniind „provocările imense” cu care trebuie să se confrunte țara.

„Avocații mei au trimis astăzi o cerere de grațiere președintelui țării. Mă aștept ca oricine își dorește binele țării să sprijine această măsură”, a afirmat Netanyahu.

El a mai susținut că, deși este în interesul său personal să-și demonstreze nevinovăția în instanță, este în interesul unității naționale să se încheie procesul, care, în opinia sa, „ne dezbină”.

„Pe măsură ce probele care infirmă complet acuzațiile false împotriva mea vor fi prezentate în instanță și va deveni clar că dosarul împotriva mea a fost construit prin încălcări grave, interesul meu personal a fost și rămâne să continui acest proces până la achitare completă la toate capetele de acuzare. Dar realitatea politică și de securitate, interesul național, cer altceva. Procesul în curs ne dezbină, alimentează conflicte puternice și adâncește diviziunile. Sunt convins, ca mulți alții, că încheierea imediată a procesului ar ajuta la reducerea tensiunilor și la promovarea reconcilierii largi de care țara noastră are atât de mare nevoie”, a mai spus Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a scris și el omologului său israelian la începutul acestei luni, cerându-i să-i acorde premierului grațierea, potrivit Agerpres.

Grațierile prezidențiale în Israel nu sunt acordate aproape niciodată înainte de condamnare, cu excepția notabilă a unui caz din 1986, implicând Serviciul de Securitate Shin Bet. O grațiere în avans a unui politician într-un caz de corupție, fără recunoașterea vinovăției, ar fi fără precedent, scrie The Guardian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

benjamin netanyahu
israel
gratiere
netanyahu
coruptie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Criza apei din Prahova. Buzoianu face noi promisiuni, Apele Române cer stare de urgență, iar pompierii distribuie apă menajeră / Update
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Benjamin Netanyahu i-a cerut președintelui israelian să-l grațieze
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Consultanță gratuită pentru Ilie Bolojan, acordată de Viorica Dăncilă. ”Bibi, ajută-mă” VIDEO
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Trump, summit cu Putin la București! Confuzia deja celebră cu Budapesta, în The Guardian
Publicat acum 1 ora si 35 minute
LIVE Congres AUR, 30 noiembrie. George Simion, singurul candidat la șefia partidului: Am plâns de durere
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 29 Noi 2025
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close