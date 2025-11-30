Benjamin Netanyahu i-a cerut președintelui israelian să-l grațieze

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o grațiere prezidențială în procesul său de corupție, explicând că speră astfel să pună capăt divizărilor pe care problemele sale juridice le-au cauzat în țară, relatează duminică AFP și Reuters.

Anchetele care îl vizează pe Netanyahu

Netanyahu, care neagă orice nereguli, este vizat de cel puțin trei proceduri judiciare separate, în care nu s-au pronunțat încă verdicte.

Duminică, biroul președintelui israelian Isaac Herzog a anunțat că premierul a înaintat președintelui o cerere de grațiere excepțională, cu consecințe „semnificative” și că, „după primirea tuturor informațiilor relevante, președintele va analiza cererea în mod responsabil și serios”. Documentul ar conține 111 pagini.

Cum își justifică premierul israelian cererea

Prim-ministrul a justificat cererea în numele „interesului public”, într-un videoclip difuzat de biroul său, subliniind „provocările imense” cu care trebuie să se confrunte țara.

„Avocații mei au trimis astăzi o cerere de grațiere președintelui țării. Mă aștept ca oricine își dorește binele țării să sprijine această măsură”, a afirmat Netanyahu.

El a mai susținut că, deși este în interesul său personal să-și demonstreze nevinovăția în instanță, este în interesul unității naționale să se încheie procesul, care, în opinia sa, „ne dezbină”.

„Pe măsură ce probele care infirmă complet acuzațiile false împotriva mea vor fi prezentate în instanță și va deveni clar că dosarul împotriva mea a fost construit prin încălcări grave, interesul meu personal a fost și rămâne să continui acest proces până la achitare completă la toate capetele de acuzare. Dar realitatea politică și de securitate, interesul național, cer altceva. Procesul în curs ne dezbină, alimentează conflicte puternice și adâncește diviziunile. Sunt convins, ca mulți alții, că încheierea imediată a procesului ar ajuta la reducerea tensiunilor și la promovarea reconcilierii largi de care țara noastră are atât de mare nevoie”, a mai spus Netanyahu.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a scris și el omologului său israelian la începutul acestei luni, cerându-i să-i acorde premierului grațierea, potrivit Agerpres.

Grațierile prezidențiale în Israel nu sunt acordate aproape niciodată înainte de condamnare, cu excepția notabilă a unui caz din 1986, implicând Serviciul de Securitate Shin Bet. O grațiere în avans a unui politician într-un caz de corupție, fără recunoașterea vinovăției, ar fi fără precedent, scrie The Guardian.