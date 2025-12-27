De ce eșuează unele proiecte imobiliare. Modelul Dubai, lecția ignorată de mulţi dezvoltatori români

Managerul a explicat că fără o viziune integrată și branduri specializate în hospitality, dezvoltările riscă să devină simple blocuri, fără valoare pe termen lung.

Modelul Dubai. Cheia succesului pentru marii dezvoltatori

"Dezvoltatorii care construiesc în Dubai au sprijinul municipalității, dar ei își fac propriul masterplan, iar asta am menționat și eu de fiecare dată când ne raportăm la un dezvoltator care are o suprafață foarte mare de teren ar trebui să-și facă propriul masterplan înainte de orice astfel încât să vadă ce poate să integreze acolo ca să nu ridice doar un bloc aici, mai în stânga un alt bloc și așa mai departe.

Asta s-a întâmplat și în Mamaia, cineva a dat un trend că "Hai să construim pe plajă cu vedere la mare că le putem vinde", după care le putem închiria și toată lumea a replicat treaba asta. Totul până când și-au dat seama că sunt atât de multe unități încât pe lângă faptul că ele nu arată neapărat toate cum trebuie le-a fost foarte greu să le închirieze, de ce? Pentru că noi nu avem companii de management cum trebuie care să facă property management.

Acesta este și motivul pentru care eu niciodată nu aș construi rezidențial la mare și nici la munte, cu siguranță, și dacă aș face un apart-hotel, aș pune un brand care e specializat pe treaba asta care știe să facă management pentru că acesta este cel mai important lucru când vorbim de hospitality.

Fără management e doar un bloc ca oricare altul și cam atât. În Constanța, într-adevăr, hotelul pe care noi îl vom face este primul hotel de 5 stele. Acolo nu ai o sală de conferință de 1000 de oameni unde să poți să faci un eveniment de business, nu mai vorbesc de alte facilități cum a fi un wellness sau un spa de foarte bună calitate pentru că nu s-a orientat nimeni spre treaba asta, iar brandurile internaționale sunt interesate să vină nu doar în Constanța sau la munte, vor să vină în România by default", a explicat Nicoleta Manea.