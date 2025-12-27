Astfel, spune ea, s-a mers prea mult pe construcţiile rezidenţiale şi prea puţin pe zona de hoteluri, iar turiştii nu se mai înghesuie. Printre motivele enumerate se află şi lipsa facilităţilor, dar şi a activităţilor de vacanţă.

"Încă există idei preconcepute, extrem de multe. Le aud în fiecare zi. Noi suntem angrenaţi într-un proiect hotelier la Mamaia, în Constanţa, şi am auzit de nenumărate ori întrebarea "ce o să se întâmple în lunile în care nu e vară la noi?". Răspunsul meu este unul extrem de simplu: o să am atât de multe facilităţi în hotel încât nu voi avea concurenţă în acele luni.

E păcat, pentru că suntem atât de bine poziţionaţi şi avem atât de multe locaţii frumoase în care s-ar putea investi, doar că toată lumea a încercat să urmărească trendul unui dezvoltator care a început când nu era nimeni. Să facă multe unităţi, să aibă mulţi metri pătraţi, astfel încât să facă cash extrem de repede. Nu e vorba doar de asta, în fond. Pentru orice dezvoltator, e foarte important să aibă un impact asupra comunităţii în care construieşte.

Ori noi, acum vreo 2 săptămâni, am închis o tranzacţie în Poiana Braşov, un client american şi-a cumpărat o casă acolo, şi asta ne-a spus el: ar fi elementar să avem cât mai multe hoteluri în zona de munte. Oamenii din România s-ar duce la noi la munte mult mai des.

În Constanţa e la fel. Mulţi au construit rezidenţial, e foarte greu să le vândă acum şi nimeni nu face nimic să te facă pe tine, turist, să mergi acolo, să ai facilităţi.

Familiile se duc cu copiii la mare, şi au nevoie nu doar de locaţii frumoase, ci şi de anumite facilităţi. Dacă nu vor să iasă din hotel, să nu fie nevoiţi să iasă", a declarat Nicoleta Manea la interviurile DC News.