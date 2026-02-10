Fosilele unui dinozaur misterios, descoperite în China. Cum ar fi arătat reptila / video

Fosilele unei noi specii de dinozaur cu ţepi au fost descoperite recent în China de o echipă internaţională de paleontologi, care au dezvăluit că este vorba despre un animal din genul Iguanodonilor, despre care s-a crezut până acum că erau lipsite de astfel de atribute particulare, informează AFP și Agerpres.

În urmă cu trei ani, paleontologul belgian Pascal Godefroit, un specialist în dinozauri şi obişnuit cu săpăturile din China, a fost informat despre descoperirea unui nou specimen în nord-estul ţării.

Era vorba despre un tânăr dinozaur de 245 de centimetri, care a trăit în urmă cu 125 de milioane de ani şi a cărui piele fosilizată era incredibil de bine conservată.

"Aceste structuri sunt arareori fosilizate, deoarece sunt ţesuturi majoritar moi", a explicat Ninon Robin, cercetătoare la CNRS din Franţa şi paleontolog la laboratorul Geosciences al Universităţii din Rennes, care a participat la analiza acelor spini.

"Excrescenţele dermice au fost scanate de colegii noştri chinezi", apoi "am privit în interior pentru a şti din ce erau acestea compuse", a explicat ea.

Care era scopul țepilor

Cercetătoarea franceză a lucrat, de asemenea, cu unele eşantioane, în cadrul cărora au fost descoperite "structuri care conservau anatomia celulelor (...), ceea ce se întâmplă foarte rar cu lucruri atât de vechi".

Ea a analizat apoi "cum erau făcute" acele structuri, pentru a determina din ce materii erau compuse ele iniţial.

Ţepii erau cornificaţi şi excepţional de bine conservaţi până la nivelul nucleelor individuale ale keratinocitelor (celule ce compun epiderma), subliniază studiul publicat în revista Nature Ecology & Evolution.

Ei aveau probabil scopul de a-i descuraja pe prădători să îi mănânce, făcându-l pe animalul posesor mai greu de înghiţit, au sugerat autorii studiului. Spinii jucau în acelaşi timp un rol în regularizarea temperaturii corporale sau în percepţia senzorială a acestor animale.

Exemplarul descoperit în China era tânăr, însă cercetătorii subliniază totuşi că rămâne încă "să se stabilească dacă acei spini erau prezenţi şi la adulţi".

Specia a primit denumirea Haolong dongi, în semn de omagiu adus paleontologului chinez Dong Zhiming, decedat în 2024 şi considerat unul dintre pionierii acestei discipline în China.