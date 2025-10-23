€ 5.0823
Data publicării: 16:34 23 Oct 2025

Un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani a fost găsit „perfect conservat”. Ar putea conține un embrion intact
Autor: Alexandra Curtache

thomas-elliott-A6FoFSkojHg-unsplash Foto: Unsplash
 

O comoară științifică a fost găsită în Patagonia, acolo unde paleontologii au scos la lumină un ou de dinozaur vechi de aproximativ 70 de milioane de ani, într-o stare aproape intactă.

Este extrem de rar ca lumea arheologiei să ofere o descoperire aproape perfect conservată, însă cercetătorii din Argentina au reușit exact acest lucru.

În timpul unei transmisiuni live, la 7 octombrie, o echipă de la Muzeul de Științe Naturale din Argentina a anunțat că a găsit un ou de dinozaur datând din perioada Cretacicului, estimat la aproximativ 70 de milioane de ani.

Posibilă legătură cu un dinozaur carnivor

Spre uimirea tuturor, oul nu prezenta fisuri semnificative, iar coaja era intactă, fapt care deschide posibilitatea ca în interior să se afle material embrionar conservat, o șansă aproape unică pentru paleontologie.

Specialiștii cred că oul ar putea aparține genului Bonapartenykus, un theropod carnivor care a trăit la sfârșitul Cretacicului. Dacă această ipoteză se confirmă, descoperirea ar fi cu atât mai spectaculoasă, întrucât ouăle speciilor carnivore sunt considerate extrem de fragile.

Cercetătorul Gonzalo Muñoz a declarat pentru National Geographic: „A fost o surpriză totală și absolută. Nu este obișnuit să găsești oul unui posibil dinozaur carnivor, cu atât mai puțin într-o stare atât de bună. Fericirea a fost spectaculoasă pentru echipă.”

El a explicat că ouăle depuse de dinozaurii carnivori au cochilii mai subțiri, ceea ce le face mult mai vulnerabile la distrugere în timp.

Transmisiune în direct și reacții mondiale

Evenimentul a fost transmis în direct, permițând pasionaților de dinozauri din întreaga lume să urmărească momentul descoperirii. Imaginile au devenit virale, iar comunitatea științifică internațională a reacționat rapid, lăudând nivelul de conservare al oului.

„Știința poate ajunge la mulți oameni la care nu puteam ajunge înainte”, a spus Federico Agnolín, liderul expediției. Transmisiunea a arătat nu doar descoperirea, ci și emoțiile autentice ale cercetătorilor care au realizat că se află în fața unei relicve excepționale.

Următorul pas: căutarea embrionului

Echipa intenționează acum să efectueze scanări detaliate asupra oului, folosind tehnologii moderne de imagistică, pentru a verifica dacă în interior există material embrionar. Dacă un embrion ar fi într-adevăr conservat, ar putea oferi informații cruciale despre dezvoltarea și evoluția dinozaurilor carnivori.

Aceasta ar fi una dintre cele mai mari descoperiri din istoria paleontologiei, întrucât ar putea permite o analiză directă a modului în care aceste creaturi au eclozat, au crescut și s-au adaptat mediului lor.

Dincolo de știință: fantezii despre „Jurassic Park”

Deși unii internauți glumesc deja despre o posibilă revenire a dinozaurilor, oamenii de știință din Texas, cunoscuți pentru proiecte de readucere la viață a unor specii dispărute, precum lupii feroce, au declarat că dinozaurii nu se află pe lista lor. Totuși, unii au sugerat că această descoperire ar putea schimba prioritățile în cercetarea genetică.

După finalizarea analizelor, oul urmează să fie transportat la Muzeul Argentinian de Științe Naturale pentru studiu aprofundat, apoi va fi returnat în Patagonia, unde va fi expus publicului.

Această descoperire este considerată una dintre cele mai bine conservate din istoria recentă a paleontologiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

