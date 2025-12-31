€ 5.0963
Vinul roșu mai bun pentru sănătate decât vinul alb? Răspuns surprinzător
Data actualizării: 10:32 31 Dec 2025 | Data publicării: 09:26 31 Dec 2025

Vinul roșu mai bun pentru sănătate decât vinul alb? Răspuns surprinzător
Autor: Andrei Itu

Pahar de vin Pahar de vin. Sursa Foto: Freepik
 

Multe persoane afirmă că vinul roșu este mai sănătos decât cel alb sau alte tipuri de alcool, idee apărută în urma unor studii, acum contestate.

Mai exact, legătura unor compuși din vinul roșu și îmbunătățirea sănătății cardiovasculare este contestată. Însă ce afirmă noile cercetări?

Ce spun  noile cercetări

Conform noilor cercetări, orice tip de alcool, chiar și vinul roșu, este puțin probabil să te facă mai sănătos, doar dacă nu consumi deloc alcool. ”Nu există niciun beneficiu izolat pentru sănătate al vinului roșu față de vinul alb ori față de orice altă băutură care conține alcool”, a spus George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism din SUA, scrie The Washington Post.

Beneficii neclare

Chiar dacă se știe de multă vreme că un consum excesiv de alcool poate aduce probleme grave de sănătate, eventualele beneficii și riscuri ale consumului moderat de alcool au fost neclare.

În trecut, unele cercetări au indicat că oamenii care beau cantități mici de alcool, în general, ar putea avea un beneficiu pentru sănătate față de cei care nu beau deloc.

Risc de a dezvolta tipuri de cancer

Dar, pe măsură ce studiile și cercetările au evoluat de-a lungul anilor, acum se cunoaște că până și un consum moderat de alcool are un risc mai mare de a dezvolta anumite tipuri de cancer, precum cancerul de sân, colorectal și esofagian, dar și schimbări ale creierului și demență, probleme cardiace și de somn.

Și îndrumările dietetice sunt altele, pentru că orientările actuale ale Departamentului Agriculturii din SUA spun că ”dovezile emergente sugerează că până și un consum de alcool în limitele recomandate poate crește riscul general de deces din diverse cauze”.

Asociația Americană a Inimii recomandă scăderea sau abținerea de la consumul de alcool, chiar dacă asociația a făcut public o analiză științifică în anul 2025 în care a concluzionat că un consum ușor de alcool nu are niciun risc de boală coronariană, accident vascular cerebral, deces subit și, probabil, insuficiență cardiacă și poate chiar scădea riscul de a dezvolta astfel de probleme de sănătate, chiar dacă nu toți experții au fost de acord cu această concluzie.

Vinul roșu are mai mulți polifenoli, dar...

Vinul roșu are mai mulți polifenoli, care sunt compuși vegetali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, pentru că sucul de struguri este fermentat cu pielițele de struguri, locul unde sunt concentrați acești compuși. Strugurii albi de vin sunt presați, pielițele fiind îndepărtate înainte de procesul de fermentare.

Acești polifenoli au procianidine, flavonoide și resveratrol, adesea menționați în cercetările despre cancer. Un alt tip, antocianinele, contribuie la conferirea culorii bogate a vinului roșu. A fost studiat pentru eventuale beneficii cardiovasculare.

Nu există un avantaj real

Majoritatea beneficiilor pentru sănătate asociate cu acești polifenoli au fost analizate în studii la doze mult mai mari, față de cele obținute de la câteva pahare de vin, însă nu există un avantaj real, au zis experții.

”Concentrațiile sunt suficient de scăzute, astfel încât ar trebui să bei cantități mai mari decât moderate pentru a obține cu adevărat un beneficiu mult mai mare de la polifenolii din vinul roșu”, fapt care ar putea face probleme de sănătate grave, a declarat Eric Rimm, profesor de epidemiologie și nutriție la Școala de Sănătate Publică T.H. Chan de la Harvard, care a studiat efectele alcoolului asupra sănătății.

În schimb, Rimm a spus că ați putea adăuga în dietă surse mai puternice de antocianine, respectiv fructe de pădure mai închise la culoare, adică afine, mere, ceapă, ceai negru ori verde și ciocolată neagră.

Concluziile studiului

Deși vinul roșu are mai mulți polifenoli, asociați cu beneficii cardiovasculare, față de vinul alb, aceștia nu se află într-o concentrație suficient de mare, astfel încât să dea un avantaj real pentru sănătate. Mai mult, vinul roșu poate cauza mai frecvent decât vinul alb dureri de cap și simptome asemănătoare cu alergiile, în cazul persoanelor sensibile.

Vezi și - Bunele maniere la masa de Revelion. Cum refuzi elegant când gazda insistă să mai bei sau să mai mănânci

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vin rosu
vin alb
