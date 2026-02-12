€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Cătălin Predoiu, discuție cu ambasadorul Canadei la București despre consolidarea securității
Data actualizării: 17:57 12 Feb 2026 | Data publicării: 17:29 12 Feb 2026

Cătălin Predoiu, discuție cu ambasadorul Canadei la București despre consolidarea securității
Autor: Alexandra Curtache

Steagul Canadei Foto Pexels

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a discutat joi, 12 februarie 2026, cu ambasadorul Canadei la București, Gavin Buchan, despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității în actualul context geopolitic.

Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat asupra perspectivelor cooperării româno-canadiene în domeniul afacerilor interne și necesitatea coordonării pentru identificarea celor mai bune soluții la diferitele forme de manifestare a criminalității organizate transnaționale, subiectul urmând a fi abordat și în cadrul unor consultări bilaterale româno-canadiene ce se vor desfășura la București, în luna martie 2026.
 
Cei doi interlocutori au evocat bunele relații de cooperare între cele două state, necesitatea coordonării în toate aspectele de cooperare din perspectiva asigurării securității, adaptarea mijloacelor de răspuns la provocările actualului context geo-politic și identificarea celor mai bune soluții de combatere a diferitelor forme de manifestare a criminalității organizate transnaționale.

Schimb de date, misiuni operative și întărirea cadrului juridic

În acest sens, partea română a evidențiat că, în discuțiile avute cu reprezentanții ministerelor omoloage MAI din Canada, au fost avansate o serie de propuneri menite să consolideze schimbul de date și informații, organizarea de misiuni operative, consolidarea cadrului juridic de cooperare.

De altfel, propunerile se încadrează în ansamblul demersurilor mai ample întreprinse de MAI în raport cu partenerii externi, ce au în vedere o abordare pro-activă a aspectelor legate de prevenirea și combaterea criminalității organizate, a migrației ilegale și a protecției frontierelor.

Dialog constant, sprijin reciproc

Ambasadorul canadian a apreciat deschiderea și eficiența măsurilor propuse, menționând că discuțiile din luna martie vor reprezenta o nouă oportunitate de a avansa în cadrul proiectelor avute pe rol, respectiv de convenire a unora noi.
 
În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au subliniat importanța menținerii unui dialog constant între România și Canada în domeniul afacerilor interne, apreciind că astfel de întâlniri contribuie semnificativ la dezvoltarea relațiilor bilaterale și sprijinului reciproc pe teme de interes comun.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
ministrul afacerilor interne
securitate
catalin predoiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Washingtonul neagă implicarea în politica europeană: „Nu avem un fond secret pentru extrema dreaptă”
Publicat acum 36 minute
Aglomerația din București, testul suprem al răbdării pentru şoferi. Soluția simplă care schimbă tot
Publicat acum 37 minute
Giurgiu: Peretele unei clădiri s-a prăbuşit peste două autoturisme în care se aflau cinci persoane
Publicat acum 53 minute
Un copil de 7 ani din Sibiu a murit, după ce un balot de fân a căzut peste el
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Aleksei Navalnîi, "otrăvit" în închisoare cu o "toxină rară" de statul rus. "Planul barbar al Kremlinului" demascat de 5 țări europene
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 51 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close