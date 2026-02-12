Cătălin Predoiu, discuție cu ambasadorul Canadei la București despre consolidarea securității

Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat asupra perspectivelor cooperării româno-canadiene în domeniul afacerilor interne și necesitatea coordonării pentru identificarea celor mai bune soluții la diferitele forme de manifestare a criminalității organizate transnaționale, subiectul urmând a fi abordat și în cadrul unor consultări bilaterale româno-canadiene ce se vor desfășura la București, în luna martie 2026.



Cei doi interlocutori au evocat bunele relații de cooperare între cele două state, necesitatea coordonării în toate aspectele de cooperare din perspectiva asigurării securității, adaptarea mijloacelor de răspuns la provocările actualului context geo-politic și identificarea celor mai bune soluții de combatere a diferitelor forme de manifestare a criminalității organizate transnaționale.

Schimb de date, misiuni operative și întărirea cadrului juridic

În acest sens, partea română a evidențiat că, în discuțiile avute cu reprezentanții ministerelor omoloage MAI din Canada, au fost avansate o serie de propuneri menite să consolideze schimbul de date și informații, organizarea de misiuni operative, consolidarea cadrului juridic de cooperare.

De altfel, propunerile se încadrează în ansamblul demersurilor mai ample întreprinse de MAI în raport cu partenerii externi, ce au în vedere o abordare pro-activă a aspectelor legate de prevenirea și combaterea criminalității organizate, a migrației ilegale și a protecției frontierelor.

Dialog constant, sprijin reciproc

Ambasadorul canadian a apreciat deschiderea și eficiența măsurilor propuse, menționând că discuțiile din luna martie vor reprezenta o nouă oportunitate de a avansa în cadrul proiectelor avute pe rol, respectiv de convenire a unora noi.



În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au subliniat importanța menținerii unui dialog constant între România și Canada în domeniul afacerilor interne, apreciind că astfel de întâlniri contribuie semnificativ la dezvoltarea relațiilor bilaterale și sprijinului reciproc pe teme de interes comun.