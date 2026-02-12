€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Data actualizării: 15:26 12 Feb 2026 | Data publicării: 15:22 12 Feb 2026

Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Autor: Roxana Neagu

Inquam Photos / George Călin Robert Negoiță / Inquam Photos / George Călin

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a obținut o victorie de etapă în instanță!

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Decizia instanţei este definitivă, astfel că Robert Negoiţă se poate întoarce la Primărie.

Robert Negoiţă a fost plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei. Totodată, el avea interdicţia de a-şi exercita funcţia de primar.

În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuţ Negoiţă, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert negoita
primaria sectorului 3
instanta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 19 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 35 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 42 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 52 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close