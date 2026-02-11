€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, "șocat" de atacul armat din Canada: "Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles"
Data publicării: 15:51 11 Feb 2026

Nicușor Dan, "șocat" de atacul armat din Canada: "Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles"
Autor: Doinița Manic

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj familiilor victimelor atacului armat din Canada. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, se declară "șocat" de atacul armat din Canada, comis într-o școală.

Președintele României, Nicușor Dan, spune că este "șocat" de atacul armat din Canada, comis într-o școală din Tumbler Ridge, un oraş cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică. Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.

"Suntem șocați de evenimentele tragice de la o școală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles. Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni în aceste vremuri foarte triste", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

10 morți și 25 de răniți, în atacul armat din Canada. Atacatorul ar fi o femeie

Precizăm că nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul Canadei. Șapte persoane au fost împuşcate mortal într-un liceu şi alte două au fost găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere. Și persoană despre care se crede că este atacatorul a fost, de asemenea, găsită moartă. Totodată, 25 de persoane au fost rănite.

Polițiștii a oferit foarte puține detalii despre autorul atacului, menționând doar că este vorba despre o persoană de sex feminin, un fapt considerat neobișnuit, având în vedere că majoritatea atacurilor armate în masă din America de Nord sunt comise de bărbați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
atac armat
nicusor dan
atac scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 12 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 18 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 30 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 33 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close