Nicușor Dan, "șocat" de atacul armat din Canada: "Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles"

Președintele României, Nicușor Dan, spune că este "șocat" de atacul armat din Canada, comis într-o școală din Tumbler Ridge, un oraş cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică. Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.
"Suntem șocați de evenimentele tragice de la o școală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles. Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni în aceste vremuri foarte triste", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.
Precizăm că nouă persoane au fost ucise marţi într-o regiune izolată din vestul Canadei. Șapte persoane au fost împuşcate mortal într-un liceu şi alte două au fost găsite moarte într-o reşedinţă din apropiere. Și persoană despre care se crede că este atacatorul a fost, de asemenea, găsită moartă. Totodată, 25 de persoane au fost rănite.
Polițiștii a oferit foarte puține detalii despre autorul atacului, menționând doar că este vorba despre o persoană de sex feminin, un fapt considerat neobișnuit, având în vedere că majoritatea atacurilor armate în masă din America de Nord sunt comise de bărbați.
de Anca Murgoci