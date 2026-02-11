€ 5.0914
Rețeta de succes a medicinei din Israel. Lecția acestei țări pentru sistemul sanitar românesc
Data publicării: 16:44 11 Feb 2026

EXCLUSIV Rețeta de succes a medicinei din Israel. Lecția acestei țări pentru sistemul sanitar românesc
Autor: Anca Murgoci

doctori-medicina_01024700 Medici îmbrăcați în halate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Israelul are, probabil, cel mai performant sistem sanitar la nivel mondial.

Israelul are, probabil, unul dintre cele mai performante sisteme sanitare din lume, însă diferența majoră față de România este legată de finanțare. Resursele pe care economia României le poate aloca sănătății sunt mult mai reduse decât cele disponibile în Israel. Totuși, potrivit dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, esența succesului sistemului israelian nu ține doar de bani, ci mai ales de arhitectura sistemului de asigurări.

În Israel există patru mari case de asigurări

Acestea dețin propriile spitale și clinici, ceea ce facilitează colaborarea și eficiența serviciilor medicale.

În plus, pe lângă asigurarea de bază, obligatorie pentru toată populația, cetățenii pot opta pentru asigurări suplimentare, dedicate unor intervenții speciale, precum transplanturile sau operațiile în sistem privat.

Asigurările sunt, așadar, un element foarte important

„Noi avem un sistem bun pentru că ne bazăm și foarte mult pe donații. Există foarte mulți oameni bogați în lume care donează pentru spitale, dar nu doar pentru spitale, ci și pentru biblioteci și alte instituții. Cultura donației este foarte dezvoltată la noi, iar acesta a fost un mare avantaj pentru Israel. Dacă mergeți în aproape orice spital din Israel, veți vedea clădiri care poartă numele donatorilor, clădiri care valorează câteva milioane de dolari. În plus, există și donații făcute de oameni din Israel, toate contribuind la dezvoltarea sistemului nostru sanitar.


Sistemul nostru este foarte interesant. Avem spitale publice, spitale private și spitale care aparțin celor patru mari instituții de asigurare. Aceste instituții de asigurare au propriile spitale, ceea ce face colaborarea mult mai ușoară. Oamenii asigurați într-o anumită instituție se pot adresa spitalelor acesteia și primesc tratamente gratuit sau la prețuri foarte mici.


Fiecare cetățean din Israel este asigurat. Nu există o persoană care să nu fie asigurată, acest lucru este prevăzut prin lege. Contribuția la asigurare se face în funcție de venit. Cei care câștigă mai mult plătesc mai mult. Nu există situația în care cineva să meargă la spital și să i se spună că nu este asigurat și nu poate fi primit. Orice persoană bolnavă este primită la spital, iar ulterior asigurarea acoperă costurile tratamentului, medicamentelor și spitalizării.


Asigurările sunt, așadar, un element foarte important. De ce este bine să existe mai multe case de asigurări? Pentru că apare concurența. Iar atunci când există concurență, și calitatea tratamentului, și serviciile oferite pacienților sunt mai bune.


Din câte știu, în România există o singură mare instituție de asigurare. Noi avem patru mari instituții, dar și posibilitatea unor asigurări suplimentare. De exemplu, cineva poate încheia o asigurare specială pentru transplant sau pentru operații private, pe lângă asigurarea de bază valabilă pentru întreaga populație.


Acesta este motivul pentru care putem spune că fiecare persoană este protejată și că nu există situația în care un bolnav să nu primească tratament în cadrul sistemului de asigurări”, a zis medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, dr. Herman Berkovits.

„Pacienții noștri nu se confruntă cu situația de a nu primi medicamente sau tratamente. De cele mai multe ori, acestea sunt gratuite. Desigur, pentru anumite investigații speciale sau tratamente mai complexe se poate plăti o sumă suplimentară din buzunar, însă majoritatea tratamentelor obișnuite sunt gratuite. Practic, prin contribuția lunară plătită la asigurare, pacientul beneficiază de aproape toate serviciile medicale fără costuri suplimentare semnificative”, a zis dr. Herman Berkovits la DC News.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV „Orașul" ascuns sub pământ în Israel. Locul în care oamenii sunt protejați în proporție de 100% 

Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
medicina
medici
herman berkovits
Comentarii

