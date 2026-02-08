Centrul de arşi grav de la Tg Mureş, dat în folosinţă în toamna lui 2026, anunţă Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an, după finalizarea etapei de dotare cu echipamente medicale, testare a circuitelor şi validare a funcţionării tuturor sistemelor.

"România are nevoie de centre de arşi. Şi, în sfârşit, le va avea. După centrul de mari arşi de la Timişoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arşi grav de la Târgu Mureş. Construcţia este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor şi validarea funcţionării tuturor sistemelor, astfel încât centrul să poată fi dat în folosinţă, cel mai probabil, din toamna acestui an", a scris Alexandru Rogobete, duminică seara, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, proiectul reprezintă o investiţie majoră, complet integrată din punct de vedere tehnic.

Clădirea este una nouă, cu o suprafaţă totală de 24.113 metri pătraţi, concepută special pentru tratamentul cazurilor critice.

"Centrul de mari arşi va include cinci paturi pentru pacienţi critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie şi chirurgie reconstructivă, o secţie ATI cu 44 de paturi şi un bloc operator cu 25 de săli de operaţie. În plus, sunt prevăzute spaţii conexe actului medical, centru de transfuzii sangvine, sterilizare şi un centru de instruire pentru personalul medical", a precizat Alexandru Rogobete.

El a adăugat că subiectul centrelor de arşi a fost, timp de mai mulţi ani, "folosit mai mult pentru discursuri decât pentru rezultate", dar că , în prezent, "vorbim despre fapte concrete", subliniind că centrul de la Târgu Mureş este finalizat ca infrastructură şi urmează să fie dat în folosinţă.

"Ştiu că subiectul centrelor de arşi a fost ani la rând folosit mai mult pentru discursuri decât pentru rezultate. Tocmai de aceea, astăzi vorbim despre fapte. Acest centru există. Se vede. Şi va salva vieţi", a încheiat ministrul Sănătăţii, conform Agerpres.