Dr. Vlad Simion, medic primar gastroenterolog la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat care sunt riscurile unui reflux gastric netratat și cum acesta poate duce, în timp, la cancer. De asemenea, medicul a punctat modul în care tehnologia modernă ne permite astăzi să intervenim endoscopic, fără tăieturi și cu o recuperare rapidă, atât pentru tratarea refluxului, cât și pentru combaterea obezității sau prevenirea afecțiunilor oncologice.

Riscul ca acidul din stomac să intre în esofag

Dr. Vlad Simion: "Într-adevăr, există acest risc ca acidul din stomac să intre în esofag și să crească riscul de cancer. Normal, cancerul este cel mai de speriat dintre aceste complicații care pot apărea, însă ele sunt mai multe. Fiecare în parte sau împreună cu alta poate afecta calitatea vieții unui pacient. Pot exista infecții respiratorii, poate exista o tuse seacă care, da, poate afecta viața pacientului. Printr-o secvență mai îndelungată poate apărea și cancerul".

Care sunt primele semne de alarmă

Val Vâlcu: "Cum știe pacientul care sunt semnalele de alarmă? De ce ar veni? Poate tolerează această tuse, poate mai ia comprimate antiacide și o duce așa mult timp și mărește șansele unor astfel de complicații".

Dr. Vlad Simion: "Acești pacienți, practic, vin rar la medic. În schimb, cei care sunt deranjați de acest reflux și, într-un final, ajung la medic au acea primă endoscopie și sunt anunțați că au de a face cu acest reflux. De acolo le propunem pașii următori. Ori, mai sunt pacienții care, sub acea medicație antiacidă, continuă să aibă simptomatologie ce le impactează viața; respectiv, mai sunt și pacienții cu un deranjament atât de puternic încât ar avea indicații de o intervenție chirurgicală, însă, din motive medicale sau personale, o refuză".

De ce în majoritatea cazurilor se recurge la endoscopie

Val Vâlcu: "E mai simplă, mai ușoară pentru pacient această formulă endoscopică față de chirurgia deschisă"?

Dr. Vlad Simion: "E mai simplă. Bine, acum chirurgii ori o fac laparoscopic, ori robotic. Nu se mai fac acele deschideri cum se făceau înainte. Formula endoscopică e mai simplă de făcut, pentru că, unu, o putem repeta dacă pacientul încă are probleme sau e ameliorată, dar nu vindecată complet; doi, e vorba de o spitalizare mai scurtă, vine azi și pleacă mâine; anestezia e mai ușoară și riscurile per total ale experienței sunt mult mai mici".

