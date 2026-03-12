Guvernul Marii Britanii a doborât mai multe drone provenite din Iran. Unele au rănit mai mulți oameni

Ultima intervenție a avut loc în noaptea de miercuri la Erbil, în Kurdistanul irakian.

În raportul său zilnic, Ministerul Apărării al Regatului Unit a precizat că piloții forțelor aeriene britanice au efectuat peste 300 de ore de zbor, majoritatea deasupra spațiului aerian al Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite, „în apărarea intereselor și aliaților britanici”.

În noaptea precedentă, două baze militare americane din Irak, unde sunt prezente și trupe britanice - una în Bagdad și alta în Erbil (în Kurdistanul irakian, aproape de Iran) - au fost lovite „de mai multe ori” de atacuri iraniene, a declarat generalul de brigadă britanic Guy Foden, în timpul unei vizite a secretarului britanic al apărării, John Healey, la baza Northwood Headquarters, la periferia Londrei.



În timpul respingerii atacului, forțele britanice din Erbil au reușit să doboare două dintre drone, însă nu au putut evita impactul celorlalte, care au rănit mai mulți soldați americani.

