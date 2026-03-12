€ 5.0938
DCNews Stiri Internațional Guvernul Marii Britanii a doborât mai multe drone provenite din Iran. Unele au rănit mai mulți oameni
Data publicării: 20:28 12 Mar 2026

Guvernul Marii Britanii a doborât mai multe drone provenite din Iran. Unele au rănit mai mulți oameni
Autor: Ioana Dinu

Imagine cu harta Iranului. Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Guvernul Marii Britanii a recunoscut joi că a doborât „mai multe drone” provenite din Iran, în ceea ce a numit „operațiuni defensive” desfășurate pentru apărarea aliaților săi din Orientul Mijlociu.

Ultima intervenție a avut loc în noaptea de miercuri la Erbil, în Kurdistanul irakian.

În raportul său zilnic, Ministerul Apărării al Regatului Unit a precizat că piloții forțelor aeriene britanice au efectuat peste 300 de ore de zbor, majoritatea deasupra spațiului aerian al Iordania, Qatar și Emiratele Arabe Unite, „în apărarea intereselor și aliaților britanici”.

În noaptea precedentă, două baze militare americane din Irak, unde sunt prezente și trupe britanice - una în Bagdad și alta în Erbil (în Kurdistanul irakian, aproape de Iran) - au fost lovite „de mai multe ori” de atacuri iraniene, a declarat generalul de brigadă britanic Guy Foden, în timpul unei vizite a secretarului britanic al apărării, John Healey, la baza Northwood Headquarters, la periferia Londrei.


În timpul respingerii atacului, forțele britanice din Erbil au reușit să doboare două dintre drone, însă nu au putut evita impactul celorlalte, care au rănit mai mulți soldați americani.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz 

soldati
iran
drone
marea britanie
razboi
