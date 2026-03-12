Descoperire surprinzătoare în New Mexico: Ce arată o tibie veche de 74 de milioane de ani

O nouă analiză efectuată recent asupra unei tibii de mari dimensiuni descoperite într-un loc izolat din nord-vestul statului american New Mexico în anii 1970 arată că osul în cauză aparţine unei rude apropiate a lui Tyrannosaurus rex (T-rex), care a precedat acel dinozaur carnivor uriaş cu câteva milioane de ani şi care ar fi putut fi un strămoş direct al acestuia, informează Reuters şi Agerpres.

Tibia în cauză datează din urmă cu 74 de milioane de ani din timpul Cretacicului. Ea are o lungime de 96 de centimetri şi o lăţime de 13 centimetri, reprezentând aproximativ 80% din dimensiunile aceluiaşi tip de os găsit în scheletul celui mai mare exemplar cunoscut de T-rex, specimenul denumit "Sue", care este expus la Muzeul Field din Chicago.

Mărimea şi forma tibiei indică faptul că aceasta a aparţinut unui exemplar dintr-un grup de dinozauri carnivori, denumiţi tiranozauri. Acest grup şi-a atins apogeul prin T-rex, care a apărut pe Terra în urmă cu 67 de milioane de ani, în amurgul erei dinozaurilor.

Nu au fost descoperite alte oase de la acel dinozaur. Un singur os oferă informaţii insuficiente pentru a permite atribuirea unei denumiri ştiinţifice. Cercetătorii au denumit acel dinozaur "tiranozaurul Hunter Wash", făcând referire la formaţiunea stâncoasă în care tibia a fost descoperită de studenţi de la Universitatea New Mexico, în zona Bisti-De-na-zin Wilderness din comitatul San Juan din acelaşi stat american.

Dimensiunile tibiei, potrivit oamenilor de ştiinţă, indică faptul că acel dinozaur cântărea 4,7 tone, aproximativ jumătate din masa lui Sue, dar era de două ori mai mare decât Daspletosaurus şi Gorgosaurus, alţi tiranozauri mari din America de Nord, care au fost aproximativ contemporani cu tiranozaurul Hunter Wash. Este posibil ca acesta din urmă să fi fost cel mai mare tiranozaur care trăise vreodată până în acea epocă.

"Dimensiunea enormă de lui T-rex este o specializare care a apărut relativ târziu în evoluţia tiranozaurilor. Pe măsură ce mergi înapoi în timp, te-ai aştepta să găseşti animale care nu sunt chiar atât de mari, deci astfel de urme", a declarat paleontologul Nick Longrich de la Universitatea Bath din Anglia, autorul principal al studiului publicat joi în revista Scientific Reports.

Cele două animale erau foarte strâns înrudite

Acest dinozaur ar fi putut avea o lungime de 10,5 metri, în comparaţie cu lungimea lui Sue de 12,3 metri.

"Fosila este în concordanţă cu ipoteza că această specie este înrudită direct cu T-rex, dar am avea nevoie cu adevărat de un craniu complet pentru a şti dacă este un strămoş direct sau un verişor apropiat al lui T-rex. Este posibil să fi fost o specie timpurie de tiranozaur, dar, încă o dată, am avea nevoie de un material complet", a adăugat Nick Longrich.

Un gen reprezintă un grup de specii strâns înrudite care împărtăşesc trăsături similare. De exemplu, leii şi tigrii fac parte din acelaşi gen, dar reprezintă specii diferite. Există o dezbatere în rândul paleontologilor cu privire la faptul dacă diverse fosile de tiranozauri merită să fie recunoscute ca specii diferite de T-rex.

"Această tibie se potriveşte foarte bine cu tibia de tiranozaur", a declarat Anthony Fiorillo, paleontolog şi coautor al studiului, director executiv al Muzeului de Istorie Naturală şi Ştiinţă din New Mexico.

"Ţinând cont de asemănarea remarcabilă a tibiei din studiul nostru cu tibia de T-rex, atunci da, considerăm că cele două animale erau foarte strâns înrudite. Vom şti mai multe când vom găsi mai multe fosile", a mai spus Anthony Fiorillo.

T-rex, cel mai mare dintre dinozaurii cunoscuţi

Au existat diverse linii de dinozauri carnivori, mulţi dintre ei atingând dimensiuni mari. T-rex este cel mai mare dintre dinozaurii cunoscuţi. Având cunoştinţe despre creşterea tiranozaurilor pe baza descoperirii de noi fosile, cercetătorii au analizat din nou acea tibie, depozitată în muzeul condus de Anthony Fiorillio.

Tiranozaurul Hunter Wash a trăit într-o câmpie costieră şi inundabilă alături de numeroşi dinozauri cu coarne, platoşă şi bot lat, care se hrăneau cu plante.

La acea vreme, America de Nord era împărţită în două de un vast canal maritim. T-rex trăia pe porţiunea de uscat denumită Laramidia, care cuprindea partea vestică a continentului. El era prădătorul suprem, cunoscut datorită fosilelor găsite în zonele nordice şi sudice din Laramidia.

Cercetătorii spun că apar tot mai multe dovezi care sugerează că genul tiranozaurilor a evoluat în părţile sudice din Laramidia, probabil în Nex Mexico, Texas şi Mexic. Nick Longrich menţionează, de exemplu, că un singur os din coada unui astfel de animal preistoric, datând din urmă cu 69 de milioane de ani şi descoperit în Texas, pare să fi provenit de la un tiranozaur care avea dimensiunile unui T-rex.

Pentru moment, tiranozaurul Hunter Wash este cunoscut doar prin intermediul unui singur os.

"Ne dezvoltăm planurile pentru a extinde căutările cu scopul de a găsi mai multe materiale fosile", a adăugat Anthony Fiorillo.