Bolojan și Zelenski au discutat la București despre energie, transport și reconstrucția Ucrainei

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România.

Prim-ministrul Bolojan a salutat semnarea declarației de Parteneriat Strategic între România și Ucraina, document care va consolida relația bilaterală și va oferi o bază solidă pentru dezvoltarea proiectelor comune.

”Vă asigur de respectul meu și al Guvernului României pentru reziliența, curajul și tenacitatea de care Ucraina și poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condițiile dificile în care duceți acest război”, a afirmat premierul Bolojan.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit României pentru susținerea poporului ucrainean și pentru sprijinul oferit încă din primele zile de la declanșarea războiului, subliniind faptul că Parteneriatul Strategic semnat astăzi cu președintele României va întări colaborarea multidimensională dintre cele două țări.

Înalții oficiali au discutat despre proiectele de cooperare în domeniile militar, economic, energetic şi al transporturilor, evidențiind importanța interconectărilor dintre cele două state.

În domeniul energetic, au fost evidențiate proiectele de interconectare electricǎ, precum şi oportunitățile oferite de proiectul Coridorul Vertical și de rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, iar in domeniul transporturilor, posibilitățile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe interconectarea rutieră, feroviară, navală. În acest context s-a discutat despre oportunitatea realizării unui pod peste Dunăre între localitățile Orlivka și Isaccea, despre funcționarea liniei directe de cale ferată Kiev – București, precum și despre deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei.

Totodată, prim-ministrul României și președintele Volodimir Zelenski au analizat posibilitățile de colaborare în ceea ce priveste procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv utilizarea oportunităților oferite de mecanismul de finanțare europeană și investiții strategice pentru frontiera estică EastInvest.

Au fost discutate și proiectele comune în industria de apǎrare, precum construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu utilizarea Programului SAFE.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii, importanța respectării drepturilor minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba română şi a libertății religioase, menționând faptul că Guvernul are întreaga disponibilitate să susțină renovarea școlilor în care învață copiii etnicilor români. ”Comunitatea românească din Ucraina și cea ucraineană din România sunt punți de legătură între țările noastre”, a punctat prim-ministrul Bolojan.

Președintele Volodimir Zelenski a dat asigurări că nicio școală din comunitățile românești din Ucraina nu va fi închisă.

Prim ministrul Bolojan a salutat decizia ca în fiecare an, în data de 31 august, să fie celebratǎ Ziua Limbii Române în Ucraina.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu, secretarul de stat în MAE, Ana-Cristina Tinca, și ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Ucraina, Victor Micula.