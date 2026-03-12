Diana Buzoianu, ministra Mediului, a explicat situația barajului Mihăileni, care nu poate fi exploatat complet după o decizie în instanță. Aceasta a spus, în exclusivitate pentru DCNews, că barajul funcționează deja pentru oprirea viiturilor, în timp ce autoritățile lucrează la obținerea unei noi autorizații.

Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni a oprit viituri în 2024 și 2025”

„Ce s-a întâmplat la barajul Mihăileni a fost că lucrările pentru corpul barajului au fost finalizate din 2022, deci acum mai vorbim doar de necesarul unor lucrări care sunt cumva pe lângă lucrarea principală. Acest lucru e foarte important de menționat pentru români. Acest baraj deja a oprit viituri - în 2024, în 2025. Și va continua să o facă. Și pentru că ai deja corpul barajului deja finalizat 100%, el își va îndeplini în continuare acest rol. Am văzut de foarte multe ori discuția că ar putea să nu-și mai îndeplinească acest scop. Barajul este realizat, el va opri viituri de acum încolo!”, a explicat ministra Mediului, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Aceasta a menționat și lucrările care vor urma să fie realizate în continuare la acest baraj: „Sunt mutări de sisteme electrice de înaltă tensiune, de medie tensiune, dar care sunt lucrări conexe. Scopul principal al barajului, acela de a opri viiturile, se întâmplă astăzi și va fi aplicat în continuare, chiar și dacă s-a anulat autorizația din 1987, pentru că trebuie să menționăm și ce autorizație a fost anulată în instanță. Și o să fie reluat tot procesul. Au început să fie depuse documentele necesare pentru a fi obținut din nou avizul”, a mai punctat aceasta.

Ce schimbări plănuiește ministra Mediului

De asemenea, aceasta a anunțat că dorește corectarea erorilor la stabilirea siturilor Natura 2000, ca limitele greșit trasate să fie ajustate.

„Siturile în Natura 2000 au fost stabilite, o parte dintre ele, în anumite condiții în care, știm cu toții, au fost introduse fără să meargă oamenii pe teren. O parte a fost stabilită de echipe foarte profesioniste și se vede, pentru că au făcut niște delimitări foarte bune. Altele, le știm cu toții, au introdus niște erori, din birou. Vreau să propun, în transparență, o prevedere care să cuprindă inclusiv posibilitatea de a modifica limitele, acolo unde au fost erori realizate.

Sigur, trebuie să fie respectate toate prevederile, inclusiv de la nivel european. Dacă se modifică astfel de limite să poată să se arate că a fost o eroare, să fie anunțate. Sunt niște etape de parcurs, dar dacă au fost făcute erori, să se poată îndrepta în timp. La Mihăileni, autorizația, care a fost anulată, poate să fie obținută legal, urmându-se toate etapele procedurale”, a mai explicat ministra, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu și analistul politic Bogdan Chirieac.

Amintim că barajul de la Mihăileni, finalizat în 2022 pe râul Crișul Alb din județul Hunedoara, nu poate fi exploatat complet după ce Curtea de Apel Cluj a anulat autorizația lucrărilor conexe, precum devierile de drumuri și rețele electrice, deși corpul principal al barajului este gata și deja a contribuit la stoparea viiturilor.

Proiectul, cu o valoare de circa 173 milioane lei, este vital pentru protecția împotriva inundațiilor, asigurarea apei potabile și regularizarea debitelor în perioade de secetă.