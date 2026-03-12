Soț și soție, reținuți după ce au cumpărat telefoane mobile cu bani falși: Prejudiciu de mii de euro

Un cuplu din Brăila a fost reținut pentru punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

4.000 de euro falși, puși în circulație

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au acționat pentru prinderea a două persoane, soț și soție, în vârstă de 38, respectiv 28 de ani, din municipiul Brăila, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

„În perioada 13-17 ianuarie 2026, cei doi ar fi pus în circulație, în municipiul Galați și orașul Ianca, din județul Brăila, 4.000 de euro, formați din bancnote contrafăcute, în cupiură de 200 de euro”, se arată în comunicatul IPJ Galați.

Trei telefoane mobile, cumpărate cu bancnote contrafăcute

Cei doi soți ar fi urmărit anunțurile privind oferte de vânzare a telefoanelor mobile postate pe o platformă de anunțuri online, de unde ar fi selectat și contactat persoanele care ofereau spre vânzare terminale mobile noi, de ultimă generație, pe care le-ar fi achiziționat folosind monedă contrafăcută, potrivit sursei citate anterior.

Ei ar fi reușit să achiziționeze, astfel, trei telefoane mobile, pe care, ulterior, le-ar fi plasat la case de amanet.

Cercetările sunt continuate, iar cele două persoane au fost reținute pentru 24 de ore. În cursul zilei de astăzi, 12 martie, ei vor fi prezentați în fața instanței de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

