DCNews Stiri Ambițiile unei companii din Cehia în România: Colt CZ Group, investiție în 7 companii românești. ”Nu ne oprim aici”, spune Eva Svobodova. Care e, de fapt scopul
Data publicării: 11:10 12 Mar 2026

EXCLUSIV Ambițiile unei companii din Cehia în România: Colt CZ Group, investiție în 7 companii românești. ”Nu ne oprim aici”, spune Eva Svobodova. Care e, de fapt scopul
Autor: Andrei Itu

 Colt CZ Group

Colt CZ Group, din Cehia, a analizat mai mult de 75 de companii românești înainte de a decide investiția în șapte în țara noastră. Scopul este, însă, altul.

Eva Svobodova, director Relații Externe și purtător de cuvânt al Colt CZ Group SE, a explicat rolul major al companiei pe care o reprezintă în industria de apărare europeană și transatlantică, dar și planurile pentru România, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.  Colt CZ Group este un grup internațional de companii producătoare de arme de foc și muniție.

Importanța României pe flancul estic al NATO, dar și în securitatea europeană și transatlantică

„Este o plăcere să fiu aici, în București, și să prezentăm cine suntem, care ne e activitatea la Colt CZ Group SE și ce dorim să facem. Pentru început, pe scurt, vreau să menționez importanța României, nu doar locală, pe flancul estic al NATO, dar și în securitatea europeană și trans-atlantică.

Consider că unul din punctele subliniate, în discuțiile din cadrul acestei conferințe, este interconectarea pregătirii de apărare, cât de legate între ele sunt elementele pregătirii militare și nivelul de pregătire industrială. Ceea ce am văzut și învățat din lecția războiului din Ucraina și din alte conflicte din zonă este că nu poți avea o apărare eficientă dacă nu ai o industrie de apărare autosuficientă și eficientă.

Rolul Colt CZ Group în industria de apărare europeană și transatlantică

Colt CZ Group joacă un rol important, atât în industria de apărare europeană, cât și în industria de apărare trans-atlantică. (...)  Suntem o companie cu sediul în Republica Cehă, dar nu doar atât. Suntem listați pe Prague Stock Exchange, bursa principală unde se tranzacționează acțiuni ale companiilor din Cehia”, a punctat Eva Svobodova.

„De asemenea, ne anunțăm intenția de a avea o listare duală și pe Bursa de valori din Amsterdam. Suntem o companie cu impact la nivel internațional. În 2021, am achiziționat iconicul brand american US Colt și alte companii. Din acest motiv, numele nostru este acum Colt CZ Group.  La începutul acestui an, am cumpărat 51% din acțiunile Synthesia Nitrocellulose, una dintre cele mai mari companii producătoare de nitroceluloză. Este un element cheie folosit la explozibili și muniție. 

Avem 3 ramuri puternice, în ceea ce privește producția de arme de foc, producția de muniție ușoară și producția de nitroceluloză. Aici puteți vedea amprenta noastră de producție (n.red. captură foto mai jos), localizată în 6 țări, 3 dintre ele sunt în Uniunea Europeană. Dacă tot vorbim despre siguranță, apărare, subliniez producția noastră conformă cu standardele de siguranță ale UE”, a spus Eva Svobodova.

Eva Svobodova – Director Relații Externe și Purtător de Cuvânt, Colt CZ Group SE

Captură Video YouTube - Conferință DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26)

Planurile Colt CZ Group în România

„Nu doar planificăm acțiuni în România, ci am făcut acțiuni, în cooperare cu industria de apărare locală. Am fost parteneri de lungă durată pentru clienții din România care fac parte din structurile militare și forțele de ordine din Europa.

Sunt deja 21.000 de arme produse de Česká zbrojovka (CZ) în România. Pe hartă vedeți că acoperim mare parte din continente”, a declarat Eva Svobodova.

Eva Svobodova – Director Relații Externe și Purtător de Cuvânt, Colt CZ Group SE

Captură Video YouTube - Conferință DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26)

Experiență solidă în transferul de tehnologie

„Deci, avem 20.000 de arme produse de CZ, în uz activ, și am distribuit milioane în ultimii 15 ani. Suntem pe deplin conștienți de importanța strategică a industriei de apărare. În ultimul an și jumătate am evaluat circa 75-78 de companii din România pentru a localiza producția noastră în România. Din cele 75 deja avem cu 7 dintre ele avem o atenție deosebită, după ce le-am evaluat din punct de vedere al capabilității tehnologice și de producție, calității managementului etc. pentru a fi siguri că se potrivesc cerințelor noastre stricte de producție și calitate. Prin urmare, urmează să fie luată o decizie iar Colt CZ Group va fi un partener pentru localizarea producției în România. Știm că aceste 7 companii sunt deja capabile să producă pușca de asalt CZ în proporție de 77%, dar nu ne oprim aici! Scopul nostru este să producem 100% Made in Romania!

Transferul nostru de tehnologie în România, planul nostru nu este gol, nu sunt vorbe goale, noi avem o experiență solidă, dovedită în acest transfer de tehnologie”, a mai spus Eva Svobodova, Director Relații Externe și Purtător de Cuvânt, Colt CZ Group SE, în cadrul conferinței DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”. 

În continuare, Eva Svobodova a explicat slide-ul următo,r cu privire la experiența Colt CZ în transferul de tehnologie în alte state.

Eva Svobodova – Director Relații Externe și Purtător de Cuvânt, Colt CZ Group SE

Captură Video YouTube - Conferință DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26)

