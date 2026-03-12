„Suntem în permanență în căutare de extindere a portofoliului nostru și domeniul dronelor terestre este un domeniu care, cu siguranță, va capta nu doar atenția publicului, ci și atenția beneficiarilor. Ministerul Apărării Naționale a transmis o cerere de informații către mediul de afaceri și suntem interesați să furnizăm soluții, pentru că noi credem că am acumulat experiență, care să ne permită să acordăm și astfel de soluții complexe, de ultimă tehnologie.

Domnul ministru Miruță vorbea despre nevoia de a scoate iarba și copacii din anumite incinte, anumite spații de producție din industria națională de apărare, care au fost neglijate multă vreme. Vreau să vă asigur că la Moreni, unde suntem parteneri cu Automatica Moreni, nu veți găsi, cel puțin într-o gală de 14.000 mp. Veți găsi proiectul Vlah, care este în curs de operaționalizare în câteva săptămâni. Acolo avem deja planurile în aplicare pentru instalarea unor linii de producție, care să ne permită producția a minimum 200 de vehicule pe an, deci sunt preocupări cât se poate de clare.

S-a vorbit despre capabilități. Și mă bucur că s-a ridicat acest subiect. Viziunea Blue Space Technology este una piramidală, la baza piramidei trebuie să fie procesul de cercetare-dezvoltare-inovare și parteneriate cu mediul academic. Facem asta de câțiva ani, ceea ce ne permite o bază științifică solidă pentru a merge pe treapta următoare a piramidei, ceea ce înseamnă căutarea de soluții pe care să le testăm și să le validăm și, la final, să putem pune la dispoziția economiei naționale, până la urmă, capabilități de producție. Este șansa noastră să putem și-n România. Să trecem de la filosofia de a permite maximum să asamblăm tehnologia transferată de la alții la a produce, să fim prezenți pe piața europeană, regională și chiar mondială, pentru că avem această capacitate”, a declarat Constantin Spînu, Business Development Director, Blue Space Technology, la cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) - „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare”.