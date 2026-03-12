Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni

Ar fi vorba despre un grup de aproximativ 10 persoane nemulțumite de noua vizită a președintelui ucrainean în România. Oamenii sunt nemulțumiți de ajutoarele „exagerate” date de România Ucrainei și strigă „Noi vrem pace, nu război”, „Călin Georgescu președinte”. Ei afișează mai mult steaguri tricolore.

Zelenski, vizită oficială în România

Volodimir Zelenski face joi o vizită oficială în România. Conform Boarding Pass, președintele Ucrainei a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu avionul Airbus A319ACJ al guvernului ucrainean. În cursul zilei urmează să fie primit atât de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cât și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Conform Administrației Prezidențiale, programul include:

Ceremonia primirii oficiale (ora 13:30)

Fotografie oficială Convorbiri tête-à-tête

Convorbiri oficiale

Declarații comune de presă (în jurul orei 15:00).

Vezi și - Zelenski, în România. Culisele vizitei, analizate de Chirieac. România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News