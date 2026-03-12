€ 5.0938
Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni
Data actualizării: 14:07 12 Mar 2026 | Data publicării: 13:24 12 Mar 2026

Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni
Autor: Andrei Itu

protestari cotroceni Protest contra lui Zelenski la Cotroceni - Foto Ciprian Dumitrache DC News

Mai multe persoane s-au adunat la Palatul Cotroceni înainte de sosirea lui Volodimir Zelenski, pentru a protesta contra președintelui ucrainean.

Ar fi vorba despre un grup de aproximativ 10 persoane nemulțumite de noua vizită a președintelui ucrainean în România. Oamenii sunt nemulțumiți de ajutoarele „exagerate” date de România Ucrainei și strigă „Noi vrem pace, nu război”, „Călin Georgescu președinte”. Ei afișează mai mult steaguri tricolore.

Zelenski, vizită oficială în România

Volodimir Zelenski face joi o vizită oficială în România. Conform Boarding Pass, președintele Ucrainei a zburat de la aeroportul din Rzeszow (Polonia) la București cu avionul Airbus A319ACJ al guvernului ucrainean. În cursul zilei urmează să fie primit atât de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, cât și de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Conform Administrației Prezidențiale, programul include:

Ceremonia primirii oficiale (ora 13:30)
Fotografie oficială Convorbiri tête-à-tête
Convorbiri oficiale
Declarații comune de presă (în jurul orei 15:00).

Vezi și - Zelenski, în România. Culisele vizitei, analizate de Chirieac. România TV, ediție specială realizată în duplex cu DC News

