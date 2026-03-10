€ 5.0955
Nicușor Dan discută cu liderii europeni despre prețurile la energie și competitivitatea UE
Data publicării: 21:36 10 Mar 2026

Nicușor Dan discută cu liderii europeni despre prețurile la energie și competitivitatea UE
Autor: Dana Mihai

Nicușor Dan discută cu liderii europeni despre prețurile la energie și competitivitatea UE - Facebook Nicusor Dan Nicușor Dan discută cu liderii europeni despre prețurile la energie și competitivitatea UE - Facebook Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că a discutat cu liderii europeni despre prețurile la energie și competitivitatea economică a UE.

"Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”. A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026.

Prețurile la energie, tema principală a discuțiilor

Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți.

Citește și: UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre

În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european.
În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid", a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan energie
prețuri energie Europa
lideri europeni energie
