Cum se "vânează" știrile: Studenții UTM, lecție de monitorizare media cu Bogdan Bolojan
Data actualizării: 21:53 10 Mar 2026 | Data publicării: 21:46 10 Mar 2026

Cum se "vânează" știrile: Studenții UTM, lecție de monitorizare media cu Bogdan Bolojan
Autor: Editor Team

Cum se "vânează" știrile: Studenții UTM, lecție de monitorizare media cu Bogdan Bolojan

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit astăzi cu Bogdan Bolojan pentru o sesiune despre monitorizarea media în jurnalism și relații publice.

Astăzi, studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit cu Bogdan Bolojan, expert stagii practică, într-o sesiune dedicată înțelegerii modului în care funcționează monitorizarea media în jurnalism și relații publice.

În cadrul discuției, studenții au aflat cum este folosită monitorizarea în redacții pentru identificarea subiectelor, analiza trendurilor și verificarea informațiilor, dar și în domeniul PR, unde ajută la analiza impactului mesajelor, gestionarea crizelor de imagine și monitorizarea concurenței.

Întâlnirea a inclus și exerciții practice, prin care studenții au analizat cum poate fi adaptată o știre internațională pentru presa din România și cum se realizează o reacție rapidă de comunicare într-o situație de criză mediatică.
Dialogul a fost o oportunitate pentru viitorii jurnaliști și specialiști în comunicare să înțeleagă diferența dintre monitorizarea din perspectiva presei și cea din perspectiva PR-ului, precum și importanța reacției rapide într-un mediu media în continuă schimbare.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

