Rezultat procedură de achiziție “Echipamente FEDR studio comunicare”, în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027

În urmă evaluării ofertei depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având că obiect contract de furnizare “Echipamente FEDR studio comunicare”, în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS:Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027, a fost declarată câştigătoare oferta depusă de Creative Broadcast Solutions SRL, cu un preț total al produselor de 590.000,00 lei la care se adaugă TVA, criteriul de bază pentru selectarea ofertei fiind „Prețul cel mai scăzut”. Dată semnării contractului: 26.02.2026.

