Rezultat procedură achiziție “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți”, in cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finantat prin Program Educatie si Ocupare 2021-2027

Prin prezența vă comunicăm că în urmă evaluării ofertei depuse la procedura de achiziție directă a contractului având că obiect contract de furnizare “Materiale consumabile, inclusiv kit practică studenți”, în cadrul proiectului cu titlul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes”, cod SMIS 317576, finanțat prin Program Educație și Ocupare 2021-2027, a fost declarată câştigătoare oferta depusă de RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L., cu un preț total al produselor de 64.576,57 lei la care se adaugă TVA, criteriul de bază pentru selectarea ofertei fiind „Prețul cel mai scăzut”.

DETALII, AICI: https://www.dcnews.ro/pictures/2026/02/20/5382606.pdf