Compas: Comunicarea, primul pas spre succes. Secretele domeniului media cu Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan

Astăzi, 21 ianuarie 2026, am avut bucuria să fim alături de studenții Facultății de Comunicare, Relații Publice și Relații Internaționale din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București!
Experții stagiilor de practică, Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan, le-au prezentat studenților proiectul „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” și le-au dezvăluit secretele domeniului media.
Structura și procesele editoriale ale instituției media de practică și platformele online.
Secretele producției TV, cu Adrian Ioniță, care i-a fascinat pe viitorii absolvenți.
Exerciții practice și interactive, menite să dezvolte abilități profesionale și să-i pregătească pentru integrarea pe piața muncii.
Prezentarea studioului TV și a workflow-ului editorial, pentru o înțelegere completă a unui trust de presă.
Întâlnirea a fost plină de energie, discuții captivante și interacțiune, punând bazele dezvoltării personale și profesionale a studenților prin experiențe educaționale concrete.
Proiectul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” – Cod SMIS 317576 – este co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.
Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro
