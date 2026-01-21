Compas: Comunicarea, primul pas spre succes. Secretele domeniului media cu Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan

Experții stagiilor de practică, Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan, le-au prezentat studenților proiectul „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” și le-au dezvăluit secretele domeniului media.



În cadrul întâlnirii, studenții au explorat:



Structura și procesele editoriale ale instituției media de practică și platformele online.



Secretele producției TV, cu Adrian Ioniță, care i-a fascinat pe viitorii absolvenți.



Exerciții practice și interactive, menite să dezvolte abilități profesionale și să-i pregătească pentru integrarea pe piața muncii.



Prezentarea studioului TV și a workflow-ului editorial, pentru o înțelegere completă a unui trust de presă.

Întâlnirea a fost plină de energie, discuții captivante și interacțiune, punând bazele dezvoltării personale și profesionale a studenților prin experiențe educaționale concrete.



Proiectul “COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” – Cod SMIS 317576 – este co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.



Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro

„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"