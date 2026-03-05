COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business

Studenții Universității Titu Maiorescu au participat la o sesiune interactivă alături de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, unde au discutat pas cu pas macheta planului de afaceri pe care o vor avea de realizat pentru evaluare.

Activitatea a fost gândită ca un exercițiu practic, astfel încât studenții să înțeleagă clar cum se construiește un plan de afaceri și ce trebuie să conțină fiecare secțiune:

- datele generale ale întreprinderii

- domeniul de activitate și codurile CAEN

- identificarea nevoilor sociale și economice din piață

- misiunea și obiectivele afacerii

- analiza pieței și a concurenței

- strategia de marketing

- analiza SWOT

- planul de finanțare și bugetul

- sustenabilitatea și managementul riscurilor

Pe parcursul întâlnirii, studenții au analizat împreună fiecare capitol al machetei planului de afaceri, au pus întrebări și au discutat exemple concrete pentru a înțelege mai bine cum trebuie structurat proiectul pe care îl vor realiza pentru evaluare.

Atmosfera a fost una interactivă, cu multe idei, clarificări și discuții utile pentru viitorii antreprenori.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/