COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business

Studenții Universității Titu Maiorescu au participat la o sesiune interactivă alături de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, unde au discutat pas cu pas macheta planului de afaceri.
Studenții Universității Titu Maiorescu au participat la o sesiune interactivă alături de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, unde au discutat pas cu pas macheta planului de afaceri pe care o vor avea de realizat pentru evaluare.
Activitatea a fost gândită ca un exercițiu practic, astfel încât studenții să înțeleagă clar cum se construiește un plan de afaceri și ce trebuie să conțină fiecare secțiune:
- datele generale ale întreprinderii
- domeniul de activitate și codurile CAEN
- identificarea nevoilor sociale și economice din piață
- misiunea și obiectivele afacerii
- analiza pieței și a concurenței
- strategia de marketing
- analiza SWOT
- planul de finanțare și bugetul
- sustenabilitatea și managementul riscurilor
Pe parcursul întâlnirii, studenții au analizat împreună fiecare capitol al machetei planului de afaceri, au pus întrebări și au discutat exemple concrete pentru a înțelege mai bine cum trebuie structurat proiectul pe care îl vor realiza pentru evaluare.
Atmosfera a fost una interactivă, cu multe idei, clarificări și discuții utile pentru viitorii antreprenori.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci