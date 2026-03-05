€ 5.0959
COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business
Data publicării: 10:18 05 Mar 2026

COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business
Autor: Editor Team

COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business

Studenții Universității Titu Maiorescu au participat la o sesiune interactivă alături de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, unde au discutat pas cu pas macheta planului de afaceri pe care o vor avea de realizat pentru evaluare.

Studenții Universității Titu Maiorescu au participat la o sesiune interactivă alături de Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, unde au discutat pas cu pas macheta planului de afaceri pe care o vor avea de realizat pentru evaluare.

Activitatea a fost gândită ca un exercițiu practic, astfel încât studenții să înțeleagă clar cum se construiește un plan de afaceri și ce trebuie să conțină fiecare secțiune:

- datele generale ale întreprinderii
- domeniul de activitate și codurile CAEN
- identificarea nevoilor sociale și economice din piață
- misiunea și obiectivele afacerii
- analiza pieței și a concurenței
- strategia de marketing
- analiza SWOT
- planul de finanțare și bugetul
- sustenabilitatea și managementul riscurilor

  Pe parcursul întâlnirii, studenții au analizat împreună fiecare capitol al machetei planului de afaceri, au pus întrebări și au discutat exemple concrete pentru a înțelege mai bine cum trebuie structurat proiectul pe care îl vor realiza pentru evaluare.

Atmosfera a fost una interactivă, cu multe idei, clarificări și discuții utile pentru viitorii antreprenori.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
