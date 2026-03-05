Infecția banală care poate să declanșeze boli autoimune

Pentru majoritatea oamenilor, streptococul este o infecție temporară care poate fi tratată cu un curs scurt de antibiotice, aproximativ 5,2 milioane de persoane din Statele Unite sunt tratate în fiecare an pentru această afecțiune.

Însă, în câteva cazuri, până la 1 din 200 de copii diagnosticați cu anumite afecțiuni autoimune post-streptococice, povestea nu se termină odată cu dispariția durerii la înghițire. În schimb, infecția poate lăsa o amprentă durabilă asupra sistemului imunitar, care, în anumite circumstanțe, poate declanșa boli autoimune și alte complicații pe termen lung.

O infecție frecventă, dar uneori cu urmări pe termen lung

„Sistemul imunitar este conceput pentru a vă proteja de infecții. Dar, uneori, acest sistem devine confuz și începe să atace țesuturile sănătoase, moment în care se dezvoltă boala autoimună”, spune Ilan Shapiro, director medical pentru educație și sănătate și medic la AltaMed Health Services, conform National Geographic.

Un număr tot mai mare de cercetări recente care examinează modul în care infecțiile pot perturba semnalizarea imunitară și chiar provoca ravagii în creier, clarifică înțelegerea oamenilor de știință cu privire la modul în care începe această confuzie și la rolul pe care îl poate juca streptococul. La unele persoane, bacteriile care cauzează streptococul nu doar irită gâtul, ci pot declanșa reacții imunitare care se răspândesc în tot corpul, afectând inima, articulațiile, vasele de sânge și chiar creierul.

Unii cercetători explorează chiar dacă modificările imunitare de lungă durată după infecție ar putea contribui la boli precum sindromul de oboseală cronică, o afecțiune caracterizată prin oboseală extremă care durează cel puțin șase luni.

Ceea ce se conturează nu este o poveste despre inevitabilitate sau alarmă, ci despre nuanțe biologice, pe măsură ce oamenii de știință încearcă să înțeleagă cum o boală familiară din copilărie poate interacționa cu sistemul imunitar în moduri care pot duce la efecte de lungă durată.

Cum declanșează streptococul sistemul imunitar

Faringita streptococică este una dintre cele mai frecvente infecții bacteriene din lume, afectând aproximativ 600 de milioane de persoane la nivel global în fiecare an. Aceasta este cauzată de Streptococcus grupului A, o bacterie care se răspândește prin contactul strâns cu o persoană infectată.

„Înghițirea poate fi, de asemenea, dureroasă, iar ganglionii limfatici din gât pot deveni umflați și sensibili”, spune Jason Nagata, pediatru la Spitalul de Copii UCSF Benioff. Și, spre deosebire de durerile de gât virale, adaugă el, streptococul nu provoacă de obicei tuse sau secreții nazale.

Pentru majoritatea oamenilor, timpul sau antibioticele elimină complet infecția. Dar streptococul este neobișnuit printre infecții, deoarece a fost asociat de mult timp cu complicații întârziate care pot apărea la săptămâni sau chiar luni după ce durerea în gât dispare. Aceste complicații pot afecta mai multe sisteme, inclusiv inima, articulațiile, pielea, vasele de sânge și sistemul nervos.

De ce pot apărea bolile autoimune după o infecție

Legăturile dintre infecția banală streptococică și complicațiile autoimune datează de la sfârșitul anilor 1800, în cazul scarlatinei sau febrei reumatice; iar PANDAS, caracterizată adesea prin apariția bruscă a comportamentelor obsesiv-compulsive, a ticurilor sau a ambelor, a fost descrisă pentru prima dată la începutul anilor 1990. Cu toate acestea, oamenii de știință încă investighează de ce streptococul este un factor declanșator atât de bine stabilit pentru o listă atât de largă și încă în expansiune de afecțiuni autoimune.

De fapt, se estimează că 8% din populația SUA trăiește cu una dintre cele 80-150 de boli autoimune recunoscute, multe dintre acestea suferind de dureri cronice, oboseală, necesități de medicație pe tot parcursul vieții și crize imprevizibile, foarte greu de planificat.

„Pacienții mei care suferă de aceste afecțiuni se luptă să meargă la școală, să-și desfășoare activitățile extracurriculare obișnuite și să petreacă timp cu prietenii și familia”, spune Scott Hadland, medic și șef al secției de medicină pentru adolescenți și tineri adulți la Mass General Brigham for Children.

Bolile autoimune se dezvoltă atunci când sistemul imunitar își pierde capacitatea de a distinge în mod fiabil între invadatorii străini și țesuturile proprii ale organismului. Deși cercetătorii nu înțeleg încă pe deplin de ce se întâmplă acest lucru, Nagata spune că majoritatea dovezilor indică o combinație între susceptibilitatea genetică și factorii declanșatori din mediu.

Mimica moleculară - mecanismul care poate păcăli sistemul imunitar

În cazul streptococului, un mecanism iese în evidență pentru cercetători: mimica moleculară. Aceasta apare atunci când componentele unui agent patogen seamănă foarte mult cu proteinele proprii organismului, păcălind sistemul imunitar să atace atât invadatorul, cât și celulele proprii organismului.

„Mimica moleculară apare atunci când sistemul imunitar produce anticorpi pentru a combate bacteriile streptococice (dar) acești anticorpi nu recunosc doar bacteriile, ci și proteinele din organism care au un aspect similar”, provocându-le daune, explică Hadland. Acest fenomen pare să fie deosebit de relevant în cazul infecțiilor streptococice, deoarece anumite proteine streptococice au similitudini structurale cu țesuturile umane.

Un alt mecanism care intervine uneori este un răspuns imunitar neobișnuit de mare și nespecific. În astfel de cazuri, bacteria Streptococcus din grupa A „eliberează un antigen „super”, care provoacă un răspuns inflamator atât de mare și de amplu încât atacă atât țesutul propriu, cât și bacteriile”, explică Cassandra Calabrese, reumatolog și specialist în boli infecțioase la Cleveland Clinic. Cu alte cuvinte, în loc să vizeze cu precizie infecția, sistemul imunitar declanșează o alarmă generală, care poate ajunge să afecteze țesuturile sănătoase în acest proces.

Cercetătorii descoperă, de asemenea, modul în care reacțiile imune post-streptococice pot afecta creierul, deoarece studiile arată că celulele imune activate de o infecție streptococică pot călători de-a lungul nervilor care leagă nasul de creier și „pot de fapt să distrugă bariera hematoencefalică”, explică Calabrese.

Când această barieră protectoare slăbește, celulele imune și anticorpii pot pătrunde și în țesutul cerebral, unde în mod normal nu ar trebui să se afle. Acest lucru poate amplifica inflamația în sistemul nervos central și poate ajuta la explicarea motivului pentru care unii copii dezvoltă brusc simptome neurologice, precum cele observate în PANDAS, în urma unei infecții streptococice.

Cum să reduceți riscul de streptococ

În timp ce cunoștințele științifice continuă să evolueze, medicii sunt de acord că diagnosticarea promptă imediat ce apar simptomele este esențială.

„Acest simplu tampon pentru gât poate fi pasul crucial pentru a avansa rapid cu tratamentul antibiotic adecvat și prevenirea dezvoltării acestor probleme imunitare postinfecțioase”, spune Patel.

Acest lucru este deosebit de important, observă Shapiro, deoarece riscul de complicații pe termen lung poate fi mai mare la persoanele cu infecții repetate, tratament întârziat sau incomplet și la cele cu vulnerabilități legate de vârstă sau cu antecedente familiale de boli autoimune.

Pentru cei diagnosticați cu streptococ în gât, „este esențial să se urmeze întregul tratament cu antibiotice prescris, chiar dacă simptomele se ameliorează rapid”, spune Nagata.

Pentru a preveni apariția streptococului în gât, „igiena zilnică joacă un rol important”, adaugă Nagata. Aceasta include spălarea regulată a mâinilor, evitarea consumului în comun a băuturilor sau a ustensilelor și rămânerea acasă atunci când sunteți bolnav.

Pe măsură ce cercetările continuă să facă legătura între infecțiile cotidiene și sănătatea imunitară pe termen lung, concluzia nu este frica, ci perspectiva. „Complicațiile grave pe termen lung după streptococ sunt rare”, subliniază Hadland. „Majoritatea oamenilor se recuperează complet cu un tratament adecvat.”