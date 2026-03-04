€ 5.0959
Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran
Data publicării: 20:48 04 Mar 2026

Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran
Autor: Iulia Horovei

drona atac aerian conflict Atac aerian/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Marea Britanie susține că atacul cu drone de luni, 2 martie, care a vizat o bază militară britanică din Cipru, nu provine din Iran.

Ministerul britanic al Apărării a declarat, miercuri, 4 martie, că atacul cu dronă care a vizat baza Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britani din Akrotiri, Cipru, nu a fost lansat din Iran. Totuși, oficialii britanici nu au clarificat de unde a fost trimisă, de fapt, drona. 

Akrotiri, aflat la sud-vest de orașul de coastă Limassol, este una dintre cele două baze militare pe care Regatul Unit le-a păstrat în fosta colonie de la independența din 1960. 

Pe lângă facilitățile militare, aceasta găzduiește familii ale personalului în serviciu. Atacul de luni a avut loc după ce Marea Britanie a declarat că va ajuta SUA în războiul împotriva Iranului.

Sisteme de apărare în Cipru, după incidentele cu drone

Ministerul britanic a mai declarat că a reaprovizionat bazele britanice și aliate din regiune cu sisteme de apărare aeriană, inclusiv rachete de apărare aeriană fabricate în Marea Britanie.

Elicoptere ale Marinei Regale, înarmate cu rachete, vor sosi în Cipru în următoarele zile, au adăugat oficialii, potrivit Al Jazeera.

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului

marea britanie
cipru
atac drone
conflict Iran SUA Israel
Comentarii

