Program extins la ambulatorii și programe naționale de screening pentru mai multe tipuri de cancer. Ministrul Rogobete, precizări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, unde au fost dezbătute provocările majore ale sistemelor de sănătate europene: accesul echitabil la prevenție, screening și diagnostic precoce.

Program extins la ambulatorii

În ceea ce privește prevenția ca o condiție esențială pentru acces real la servicii medicale, ministrul a anunțat că programul de funcționale a ambulatoriilor a fost extins până la ora 20:00.

„Prevenția nu poate funcționa însă fără un ambulatoriu de specialitate puternic și accesibil (...); creștem capacitatea spitalizării de zi și introducem mai multă flexibilitate în organizarea serviciilor, astfel încât pacienții să poată ajunge mai rapid la consultații, investigații și diagnostic”, a spus ministrul, într-o postare pe Facebook.

Programe naționale de screening pentru mai multe domenii

De asemenea, Alexandru Rogobete a punctat faptul că ministerul a lansat primele programe naționale cu abordare și viziune integrată pentru screening, în special pentru cancerul colorectal, cancerul mamar și cancerul de sân, programe care oferă acces gratuit la investigații și urmăresc depistarea timpurie a bolii. Evoluții au avut loc și în ceea ce privește dezvoltarea screeningului neonatal.

„Un pas major îl reprezintă și dezvoltarea screeningului neonatal. Am lansat Registrul Național de Screening Neonatal și am extins semnificativ testarea realizată la naștere. Dacă până acum erau testați doar 3 biomarkeri, extindem programul cu 19 biomarkeri noi, ajungând astfel la 22 de afecțiuni care pot fi depistate precoce, înainte ca boala să producă leziuni ireversibile. În paralel, dezvoltăm registre naționale de screening, astfel încât politicile publice să fie construite pe date reale privind participarea populației și rezultatele programelor de prevenție”, a mai spus ministrul Rogobete.

„Știu că sistemul de sănătate nu este perfect și că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar știu la fel de bine că suntem într-un proces real de transformare, iar multe dintre aceste schimbări încep deja să se vadă într-un timp relativ scurt. Tot ceea ce facem – reforme, investiții și programe de prevenție – este pentru ca fiecare pacient să fie tratat cu demnitate, respect și grijă. Pentru noi, respectul față de pacient și față de personalul medical rămâne o prioritate”, a mai adăugat acesta.

