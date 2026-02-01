Cât zahăr se află într-o doză de suc. Nutriționistul Mihaela Bilic, comparația care te va surprinde - VIDEO

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că o doză de suc conține 10 cuburi de zahăr, aceeași cantitate pe care o conțin și cinci bucăți de prăjitură.

"Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc sunt 10 cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune apoi: Vai, ce prăjitură bună am mâncat? Nimeni. Și e normal să fie așa. Creierul nu știe să numere caloriile venite din suc. El crede că sucul este apă.

Ce înseamnă 10 cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza. Recomandarea mea este să mâncați zahărul în prăjitură și să beți sucul zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă pentru același număr de calorii", a spus Mihaela Bilic într-un video postat pe pagina sa de Facebook.