Pacienții români așteaptă peste 800 de zile pentru acces la medicamente inovatoare. Avertismentul FABC: Decalaj uriaș față de media UE

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) atrage atenția asupra uneia dintre cele mai grave deficiențe ale sistemului de sănătate din România, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului. Este vorba despre întârzierile majore în accesul pacienților la medicamente inovatoare aprobate la nivel european.

800 zile în România vs. 128 zile în Germania

Datele prezentate în cadrul conferinței „Prețul Așteptării”, organizată miercuri, 4 februarie, cu prilejul Zilei Mondiale a Cancerului, arată că pacienții din România așteaptă peste 800 de zile pentru a avea acces real la terapii inovatoare, comparativ cu 578 de zile media Uniunii Europene și doar 128 de zile în Germania.

Această diferență de peste doi ani nu are o explicație medicală, ci este rezultatul unor întârzieri de natură administrativă și al birocrației din sistemul de sănătate.

Diferențe majore în comparație cu media UE

Analiza se bazează pe datele din raportul „Patients W.A.I.T. Indicator”, un instrument european de referință care măsoară intervalul dintre autorizarea unui medicament de către Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și accesul efectiv al pacienților la tratament. Conform datelor din 2024, din cele 173 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană, media UE este de 46% terapii disponibile, în timp ce România oferă acces la doar 19%, respectiv 33 de medicamente.

Mai mult, 81% dintre medicamentele inovatoare aprobate în UE sunt indisponibile pacienților români, doar 13% având acces complet, iar 6% fiind disponibile cu restricții. Cu alte cuvinte, 8 din 10 terapii aprobate la nivel european nu ajung la timp la pacienții din România, indiferent de impactul lor salvator de vieți.

„În oncologie, timpul este parte din tratament. Fiecare zi de așteptare reduce șansele de supraviețuire. Prețul acestei întârzieri nu se măsoară în proceduri sau dosare, ci în vieți pierdute”, a declarat Cezar Irimia, președintele FABC.

Solicitări și soluții pentru reducerea timpilor de așteptare

În cadrul evenimentului, FABC a facilitat o serie de discuții aplicate pornind de la datele raportului european Patients W.A.I.T., privind întârzierile în accesul pacienților din România la medicamente inovatoare. Dialogul a vizat atât cauzele administrative ale acestui decalaj, cât și exemple de bune practici și modele funcționale din alte state europene, care au demonstrat că accesul rapid la inovație este posibil prin proceduri clare, termene asumate și responsabilitate instituțională. Scopul acestor dezbateri a fost identificarea unor direcții concrete de acțiune care pot fi adaptate și implementate în România, pentru reducerea timpilor de așteptare și alinierea la standardele europene de tratament.

FABC solicită reducerea timpului de așteptare și alinierea României la standardele europene de acces. Un medicament compensat, dar inaccesibil în practică, reprezintă un eșec sistemic și generează decese evitabile.

Evenimentul „Prețul Așteptării” a reunit reprezentanți ai autorităților, profesioniști din sănătate, societăți medicale, industria farmaceutică și pacienți, într-un dialog deschis, orientat spre soluții rapide și parteneriat instituțional, în spiritul obiectivelor asumate prin Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, marcată anual pe 4 februarie, este un moment-cheie de conștientizare și asumare publică a responsabilității față de prevenția, diagnosticul și tratamentul cancerului.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) este o organizație care reprezintă pacienții oncologici din România, fiind membru fondator al Alianței Pacienților Cronici din România, și derulează constant acțiuni de reprezentare și susținere pentru acces echitabil, rapid și real la diagnostic și tratamente inovatoare, în acord cu standardele europene.

